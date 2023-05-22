Південна Корея та ЄС домовилися посилити безпекові зв'язки на тлі напруженості в Україні та Північній Кореї

Південна Корея є великим виробником зброї

Південна Корея і Європейський Союз домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки – на тлі напруженості через вторгнення росії в Україну та через ядерні загрози з боку Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

22 травня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів у Сеулі зустріч із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої лідери також домовилися працювати разом над питаннями зміни клімату, охорони здоров'я і ланцюгів поставок.

Юн наполягає на посиленні безпекових зв'язків з Європою та іншими союзниками США для вирішення глобальних проблем, включаючи війну в Україні та напруженість через позицію Китаю щодо Тайваню. Він також прагне співпраці для стримування ядерних амбіцій Північної Кореї.

На переговорах Юн і лідери ЄС у спільній заяві засудили вторгнення росії в Україну як грубе порушення міжнародного права.

"росія повинна припинити свою агресію і негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з усієї території України", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, провідний південнокорейський виробник боєприпасів збільшив поставки до Європи, де запаси країн виснажені постачанням Україні.