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Південна Корея зробила попереджувальні постріли після того, як військові КНДР знову перейшли кордон – Bloomberg

21 червня 2024, 13:53
Південна Корея зробила попереджувальні постріли після того, як військові КНДР знову перейшли кордон – Bloomberg
Фото: Reuters
Це вже третій подібний інцидент цього місяця на півострові.
Південнокорейські солдати зробили попереджувальний постріл після того, як війська КНДР перетнули кордон між країнами, а потім відступили.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Це вже третій подібний інцидент цього місяця на півострові.
 
Кілька північнокорейців, які працювали в демілітаризованій зоні, що розділяє дві країни, перетнули територію Південної Кореї в четвер і відступили після усного попередження, яке супроводжувалося попереджувальними пострілами”, ‒ йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.
 
Інцидент стався через кілька годин після того, як президент росії путін завершив свій перший за 24 роки візит до Північної Кореї, де він і Кім Чен Ин досягли масштабної угоди про всеосяжну стратегічну співпрацю, згідно з якою країни прийдуть на допомогу одна одній у разі нападу.
 
Напруга вздовж кордону, що розділяє півострів, зростала ще до візиту путіна. За інформацією Сеулу, в останні місяці Північна Корея надсилає велику кількість військ у буферну зону для встановлення мін та протитанкових загороджень і ремонту доріг.
війна в Україніросія окупантиКореяКНДР

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