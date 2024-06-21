Південна Корея зробила попереджувальні постріли після того, як військові КНДР знову перейшли кордон – Bloomberg

Це вже третій подібний інцидент цього місяця на півострові.

Південнокорейські солдати зробили попереджувальний постріл після того, як війська КНДР перетнули кордон між країнами, а потім відступили.

Це вже третій подібний інцидент цього місяця на півострові.

“Кілька північнокорейців, які працювали в демілітаризованій зоні, що розділяє дві країни, перетнули територію Південної Кореї в четвер і відступили після усного попередження, яке супроводжувалося попереджувальними пострілами”, ‒ йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Інцидент стався через кілька годин після того, як президент росії путін завершив свій перший за 24 роки візит до Північної Кореї, де він і Кім Чен Ин досягли масштабної угоди про всеосяжну стратегічну співпрацю, згідно з якою країни прийдуть на допомогу одна одній у разі нападу.

Напруга вздовж кордону, що розділяє півострів, зростала ще до візиту путіна. За інформацією Сеулу, в останні місяці Північна Корея надсилає велику кількість військ у буферну зону для встановлення мін та протитанкових загороджень і ремонту доріг.