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Північна Корея фінансує свої військові ракети вкраденою криптовалютою

Країна внаслідок кібератак змогла викрасти криптовалюти вартістю понад 50 млн доларів від початку 2020 року до середини 2021 року
Північна Корея на кошти від вкраденої криптовалюти фінансує свою програму військових ракет.
Північна Корея фінансує свої військові ракети вкраденою криптовалютою Фото: Getty Images

Про це йдеться у звіті Організації Об’єднаних Націй (ООН), повідомляє Економічна правда з посиланням на BBC.

Країна внаслідок кібератак змогла викрасти криптовалюти вартістю понад 50 млн доларів від початку 2020 року до середини 2021 року. Атаки були спрямовані на щонайменше три криптобіржі у Північній Америці, Європі та Азії.

Згідно даних ООН, такі атаки виявилися важливим джерелом доходу для програми ядерних та балістичних ракет. 

Звіт також посилається на дослідження компанії Chainalysis, у якому йдеться про те, що Північна Корея могла шляхом кібератак отримати цифрових активів вартістю 400 млн доларів.

У 2019 році ООН повідомляла, що країна завдяки кібератакам акумулювала близько 2 млрд доларів на свої програми зброї масового ураження.

Рада безпеки ООН забороняє Північній Кореї займатися випробуванням ядерної зброї та запускати балістичні ракети, проте країна ці обмеження регулярно порушує. 

За даними моніторингу, у країні зафіксована активізація ракетних випробувань - лише минулого місяця їх провели 9 разів. 

Нагадаємо, що у Північній Кореї опублікували знімки з, імовірно, найпотужнішого за останні 5 років запуску балістичної ракети. Вона піднялася на висоту 200 км та зробила знімки з космосу. На фотографіях видно частину Корейського півострова та прилеглі до нього території.

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07 02 2022 16:56
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