Північна Корея хоче отримати бойовий досвід на війні в Україні – конгресмен Конноллі

На думку Джеррі Коннолі, надсилання військових КНДР на фронт демонструє певну слабкість росії.

Північна Корея, надсилаючи своїх військових на війну в Україні, хоче отримати бойовий досвід.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив голова Парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джеррі Конноллі.

“У них одна з найбільших армій світу, але в них мало бойового досвіду, – власне, його взагалі немає. В них були бойові дії останній раз під час Корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Практично не залишилось вже солдатів з тієї війни. Щоб здобути бойовий досвід – куди ви можете податися за ним, якщо ви Північна Корея? Ну, їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою”, ‒ зазначив Коннолі.

На його думку, це демонструє певну слабкість росії.

“Вам потрібні північнокорейські війська для дислокації в Європі для бойових дій в Україні? Справді? І чому росії це потрібно? Може тому, що, чесно кажучи, російський потенціал вимотався?”, ‒ додав голова ПА.