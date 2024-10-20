Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Північна Корея хоче отримати бойовий досвід на війні в Україні – конгресмен Конноллі

20 жовтня 2024, 17:17
Північна Корея хоче отримати бойовий досвід на війні в Україні – конгресмен Конноллі
Фото: google.com
На думку Джеррі Коннолі, надсилання військових КНДР на фронт демонструє певну слабкість росії.
Північна Корея, надсилаючи своїх військових на війну в Україні, хоче отримати бойовий досвід.
 
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив голова Парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джеррі Конноллі.
 
У них одна з найбільших армій світу, але в них мало бойового досвіду, – власне, його взагалі немає. В них були бойові дії останній раз під час Корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Практично не залишилось вже солдатів з тієї війни. Щоб здобути бойовий досвід – куди ви можете податися за ним, якщо ви Північна Корея? Ну, їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою”, ‒ зазначив Коннолі.
 
На його думку, це демонструє певну слабкість росії.
 
Вам потрібні північнокорейські війська для дислокації в Європі для бойових дій в Україні? Справді? І чому росії це потрібно? Може тому, що, чесно кажучи, російський потенціал вимотався?”, ‒ додав голова ПА.
 
Він зауважує, що росія була домінуючим партнером стосовно Північної Кореї під час Корейської війни. А зараз це Північна Корея постачає зброю росії, а також війська. Така ж ситуація з Китаєм ‒ багато ранніх комуністичних революціонерів, на кшталт Мао Цзедуна та Джоу Еньлая та їхніх соратників, отримували вишкіл у москві. І саме росія озброювала китайських революціонерів, які унаслідок захопили владу в Китаї.
 
Але зараз саме Китай домінує у відносинах з росією, яка сподівається на китайську допомогу. Це теж ознака, як зменшився вплив і зросла вразливість путіна. Той факт, що він має звертатись до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні – це вже багато про що говорить”, ‒ каже Коннолі.

 

КНДРвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Вирішення війни в Україні за принципом
Політика
Вирішення війни в Україні за принципом "територія за територію". Чи підтримає Україну Глобальний Південь? – Андреас Умланд
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 12:54
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Політика
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 08:03
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється