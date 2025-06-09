Північна Корея перемістила пошкоджений есмінець до порту біля російського кордону – можливий ремонт за участі рф

Аналітики припускають, що росія може долучитися до ремонту судна, хоча підтвердити це складно.

Північна Корея перемістила свій новий військовий корабель, який зазнав аварії під час церемонії спуску на воду в травні, до порту Раджин — поблизу кордону з росією.

Про це повідомляє CNN із посиланням на супутникові знімки Maxar Technologies від 8 червня.

На фото видно, що есмінець водотоннажністю близько 5 тисяч тонн перебуває у сухому доці в порту Раджин, що входить до спеціальної економічної зони Расон. Ця зона межує з росією і, за даними звіту Інституту сучасної війни при Військовій академії США, є важливим пунктом військово-економічної співпраці між Пхеньяном і москвою.

Аналітики припускають, що росія може долучитися до ремонту судна, хоча підтвердити це складно. За словами Ю Чіхуна, директора зовнішнього співробітництва Корейського інституту оборонного аналізу, участь російських фахівців може не залишити явних доказів, якщо не йдеться про поставки великогабаритного обладнання.

Нещасний випадок із есмінцем стався у травні під час церемонії за участі Кім Чен Ина в суднобудівному центрі Чонджин. Корабель впав у воду через несправний механізм спуску, корпус отримав серйозні пошкодження, а його носову частину залишили на стапелі. Лідер КНДР був обурений і наказав відновити судно до червневого пленуму Трудової партії, назвавши це "справою національної честі".

Згідно з оцінками південнокорейських експертів, найбільшу проблему становить затоплення внутрішніх відсіків корабля. Під час ремонту необхідно буде видалити морську воду, очистити судно від солі, просушити електроніку та критичне обладнання. Особливе занепокоєння викликає ймовірне пошкодження носової частини, де можуть розміщуватися гідроакустичні системи (сонари), які, за словами ексадмірала ВМС Південної Кореї Кім Док-кі, Північна Корея, ймовірно, імпортує з Китаю або росії.

Інцидент із новітнім есмінцем став ударом по іміджу режиму Кім Чен Ина та його військових амбіціях, особливо в умовах посилення співпраці з росією на тлі війни в Україні.