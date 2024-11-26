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КНДР перерізала лінії електропередач на кордоні з Південною Кореєю

26 листопада 2024, 12:37
КНДР перерізала лінії електропередач на кордоні з Південною Кореєю
Вони з'єднували електроопори, збудовані вздовж дороги Кьонгі.

КНДР перерізала лінії електропередач, встановлені Південною Кореєю для постачання електроенергії до закритого спільного індустріального парку в північнокорейському прикордонному місті Кесон.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на південнокорейських військових.

Військові Південної Кореї помітили, що солдати КНДР, починаючи з неділі, демонтували частину ліній електропередач, що з'єднують електроопори, збудовані вздовж дороги Кьонгі. Водночас КНДР ще не знесла вже недіючі опори ЛЕП.

Загалом Південна Корея побудувала 48 опор електропередач, 15 з яких розташовані на півночі для постачання електроенергії до закритого промислового комплексу Кесон. 

Проте постачання електроенергії припинилося з червня 2020 року, коли КНДР підірвала міжкорейський офіс зв’язку на території комплексу.

Крім того, 15 жовтня КНДР підірвала частини своїх доріг, які з'єднують її з Південною Кореєю. Зокрема, йдеться про частини доріг Кьонгі і Донхе на північ від військово-демаркаційної лінії.

Обидві Кореї з'єднані автомобільними і залізничними дорогами вздовж лінії Кьонгі, яка поєднує західне прикордонне місто Пхаджу з північним Кесоном, і лінії Донхе вздовж східного узбережжя. Раніше КНДР зняла вуличні ліхтарі і встановила міни вздовж доріг Кьонгі і Донхе, а також розгорнула війська на своєму боці демілітаризованої зони.

 

КНДРПівденна Кореялінії електропередач

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