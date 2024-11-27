Північна Корея планує збільшити постачання балістичних ракет для росії – США в ООН

США володіють інформацією, що велика партія самохідних артилерійських систем калібром 170мм та реактивних систем залпового вогню калібром 240мм з Північної Кореї передаються росії для війни.

Північна Корея готується передати росії ще більше балістичних ракет для завдання ударів по українським містам.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку сказав представник США зі спеціальних політичних питань, посол Роберт Вуд.

Американський дипломат відзначив, що вже минув певний час як росія розпочала вдаватися до розширення та ескалації війни шляхом звернення до інших країн щодо постачання снарядів, ракет і дронів. Зокрема, отримання росією ракет від Північної Кореї та Ірану відбувалося з порушенням резолюцій, які раніше ухвалювалися Радою безпеки ООН.

Також, дипломат зазначив, що з огляду на втрати росії у війні, які щодня становлять понад тисячу осіб, росіяни залучили до своїх військ понад 10 тисяч солдат з Північної Кореї.

"У минулому році, за запитом росії, Північна Корея також незаконно передала понад 18 тисяч контейнерів зі снарядами і матеріалами, що пов'язані із боєприпасами, та понад 100 балістичних ракет для застосування проти України. Усі з них застосовувалися для нанесення ударів по таким населеним пунктам як Київ і Запоріжжя. Північна Корея готується передати ще більше балістичних ракет", - наголосив Вуд.

Як додав дипломат, США володіють інформацією, що велика партія самохідних артилерійських систем калібром 170мм та реактивних систем залпового вогню калібром 240мм з Північної Кореї передаються росії для війни.

Водночас, за його словами, в обмін на це, росія передає Північній Кореї системи протиповітряної оборони.

Також, Пхеньян отримує інші значні вигоди від співпраці з Росією, і зокрема, безоплатне пальне. Також росія продає КНДР технології і обладнання подвійного призначення для покращення можливостей військового виробництва у Північній Кореї.

Своєю чергою, як повідомив посол Південної Кореї при ООН Джонкук Хванг, за наявними оцінками, станом на сьогодні Північна Корея передала росії близько 9,4 мільйонів артилерійських снарядів.

Раніше повідомлялось, що Північна Корея, схоже, почала постачати свої потужні артилерійські системи Koksan для війни в Україні, де артилерія залишається ключовим чинником на полі бою.