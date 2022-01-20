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Північна Корея погрожує відновити ядерні випробування

Північна Корея може повернутися до проведення випробувань ядерної зброї, якщо США не припинять своїх “ворожих” дій.
Північна Корея погрожує відновити ядерні випробування Фото: KCNA/AFP
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters із посиланням на офіційне інформаційне агентство КНДР.
 
Північна Корея посилить свою оборону проти США та розгляне відновлення “усіх тимчасово припинених дій” - очевидне посилання на самопроголошений мораторій на випробовування ядерної зброї та ракет великої дальності”, - йдеться у матеріалі.
 
Зазначається, що це рішення є продовженням зроблених ще у 2019-му році заяв лідера КНДР стосовно того, що він не вважає себе більше зв’язаним мораторієм після відмови США від участі у змістовних перемовинах.
 
Відповідно до заяви північнокорейського інформагентства, ворожі дії США “досягли небезпечної межі”, прикладами чого є спільні військові навчання США та Південної Кореї, розгортання у регіоні сучасного американського стратегічного озброєння та запровадження міжнародних санкцій.
 
Як повідомляв Укрінформ, від початку року Північна Корея здійснила вже чотири запуски балістичних ракет у східному напрямку, тобто у бік Японії.
 
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20 01 2022 12:30
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