Північна Корея погрожує відновити ядерні випробування

Північна Корея може повернутися до проведення випробувань ядерної зброї, якщо США не припинять своїх “ворожих” дій.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters із посиланням на офіційне інформаційне агентство КНДР.

“Північна Корея посилить свою оборону проти США та розгляне відновлення “усіх тимчасово припинених дій” - очевидне посилання на самопроголошений мораторій на випробовування ядерної зброї та ракет великої дальності”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що це рішення є продовженням зроблених ще у 2019-му році заяв лідера КНДР стосовно того, що він не вважає себе більше зв’язаним мораторієм після відмови США від участі у змістовних перемовинах.

Відповідно до заяви північнокорейського інформагентства, ворожі дії США “досягли небезпечної межі”, прикладами чого є спільні військові навчання США та Південної Кореї, розгортання у регіоні сучасного американського стратегічного озброєння та запровадження міжнародних санкцій.

Як повідомляв Укрінформ, від початку року Північна Корея здійснила вже чотири запуски балістичних ракет у східному напрямку, тобто у бік Японії.