ПОЛІТИКА НОВИНИПівнічна Корея може повернутися до проведення випробувань ядерної зброї, якщо США не припинять своїх “ворожих” дій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Північна Корея погрожує відновити ядерні випробування
Фото: KCNA/AFP
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters із посиланням на офіційне інформаційне агентство КНДР.
“Північна Корея посилить свою оборону проти США та розгляне відновлення “усіх тимчасово припинених дій” - очевидне посилання на самопроголошений мораторій на випробовування ядерної зброї та ракет великої дальності”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що це рішення є продовженням зроблених ще у 2019-му році заяв лідера КНДР стосовно того, що він не вважає себе більше зв’язаним мораторієм після відмови США від участі у змістовних перемовинах.
Відповідно до заяви північнокорейського інформагентства, ворожі дії США “досягли небезпечної межі”, прикладами чого є спільні військові навчання США та Південної Кореї, розгортання у регіоні сучасного американського стратегічного озброєння та запровадження міжнародних санкцій.
Як повідомляв Укрінформ, від початку року Північна Корея здійснила вже чотири запуски балістичних ракет у східному напрямку, тобто у бік Японії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 01 2022 12:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Зеленський прибув із візитом до Польщі
- ВІДЕО Зеленський звернувся до українців щодо агресії РФ і закликав не панікувати
- ФОТО Зеленський призначив нового посла у Литві
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі