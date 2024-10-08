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ПОЛІТИКА

Північна Корея розглядає можливість розгортання військ в Україні на підтримку москви

08 жовтня 2024, 11:51
Північна Корея розглядає можливість розгортання військ в Україні на підтримку москви
Фото: google.com
Можливість такого розвитку сценарію є дуже ймовірною.

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) може відправити своїх військових до України на підтримку російській федерації (рф). 

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен, якого цитує The Korea Times.

Під час звернення до законодавців на парламентських слуханнях, міністр нагадав про те, що росія та КНДР підписали взаємний договір, що подібний до військового союзу. 

"Оскільки росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання (відправки військ до України, - ред.) є дуже ймовірною", - заявив міністр. 

Зокрема він додав, що нещодавнє повідомлення про загиблих військових КНДР на тимчасово окупованих територіях Українитакож, ймовірно, "є правдивою". 

Коментуючи заяву міністра оборони, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додав, що КНДР вже відправила до України обмежену кількість своїх військових, переважно інженерів, які здійснюють нагляд за якістю і використанням пхеньянської зброї російськими терористами. 

"Деякі вже загинули. Самі ж боєприпаси і балістичні ракети KN23 переважно низької якості, про що ці військові рапортують Кіму", - додав Коваленко. 

За даними західної розвідки, половину снарядів, які використовує росія, — близько трьох мільйонів на рік — постачає Північна Корея. Президент путін відвідав Пхеньян на початку цього року, щоб підписати угоду про оборону з Кім Чен Ином, і кремль став залежним від закритої авторитарної держави, щоб зберегти свої успіхи на сході України

КНДРвійна в Україніросія окупанти

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