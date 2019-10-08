Північна Корея вп'яте за останні тижні провела випробування балістичних ракет
Ракети були запущені о 5:32 і 5:50 ранку за місцевим часом з полігону поблизу міста Хамхін на східному узбережжі КНДР. Вони пролетіли близько 400 кілометрів на висоті до 48 кілометрів і впали у Японське море, повідомляє LB.ua.
Нові пуски відбулися усього через чотири дні після попередніх навчань, під час яких, як вважають, запустили нещодавно розроблені балістичні ракети малої дальності, відомі, як KN-23.
У Сеулі пов'язують ракетні пуски КНДР зі спільними військовими навчаннями США і Південної Кореї, які проходять зараз.
Нагадаємо, що у Північній Кореї за наказом лідера країни Кім Чен Ина стратили колишнього вищого посланця з ядерних питань у США, а також покарали чотирьох чиновників міністерства закордонних справ. Їх звинуватили у шпигунстві на користь Сполучених Штатів.
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