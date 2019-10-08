Північна Корея вп'яте за останні тижні провела випробування балістичних ракет

Дві ракети запустили вранці у суботу у бік Японії

КНДР у суботу вранці запустила ще дві ракети у Японське море. Це вже п'яті ракетні випробування північнокорейського режиму з 25 липня.

Ракети були запущені о 5:32 і 5:50 ранку за місцевим часом з полігону поблизу міста Хамхін на східному узбережжі КНДР. Вони пролетіли близько 400 кілометрів на висоті до 48 кілометрів і впали у Японське море, повідомляє LB.ua.

Нові пуски відбулися усього через чотири дні після попередніх навчань, під час яких, як вважають, запустили нещодавно розроблені балістичні ракети малої дальності, відомі, як KN-23.

У Сеулі пов'язують ракетні пуски КНДР зі спільними військовими навчаннями США і Південної Кореї, які проходять зараз.