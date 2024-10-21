Північна Корея відправила на війну в Україну елітний підрозділ "бойових рабів" – Bild

Майбутніх солдатів Північної Кореї обробляли ідеологією, готуючи до знищення "дияволів НАТО" і ворогів "улюбленого лідера"

Північна Корея відправила до України 1,5 тис. північнокорейських солдатів, які ймовірно охороняли батька диктатора КНДР Кім Чен Іра.

Про це повідомляє Bild.

За даними ЗМІ, на початку жовтня Кім Чен Ин відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської народної армії., який вважається одним із найжорстокіших у світі.

"На очах у його сина вони кулаками, руками і залізними молотами розбивали бетонні плити, поставлені на тіла товаришів", – пише видання.

Зокрема, оглядач Bild Петер Тіде називає військовослужбовців "бойовими рабами", оскільки їх ростили в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу. У них не було доступу ні до інтернету, ні західного телебачення, ні мобільних телефонів.