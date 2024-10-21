Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Північна Корея відправила на війну в Україну елітний підрозділ "бойових рабів" – Bild

21 жовтня 2024, 20:31
Північна Корея відправила на війну в Україну елітний підрозділ
Фото: з відкритих джерел
Майбутніх солдатів Північної Кореї обробляли ідеологією, готуючи до знищення "дияволів НАТО" і ворогів "улюбленого лідера"

Північна Корея відправила до України 1,5 тис. північнокорейських солдатів, які ймовірно охороняли батька диктатора КНДР Кім Чен Іра.

Про це повідомляє Bild.

За даними ЗМІ, на початку жовтня Кім Чен Ин відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської народної армії., який вважається одним із найжорстокіших у світі.
 
"На очах у його сина вони кулаками, руками і залізними молотами розбивали бетонні плити, поставлені на тіла товаришів", – пише видання.
 
Зокрема, оглядач Bild Петер Тіде називає військовослужбовців "бойовими рабами", оскільки їх ростили в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу. У них не було доступу ні до інтернету, ні західного телебачення, ні мобільних телефонів.
 
Також видання пише, що майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення "дияволів НАТО" і ворогів "улюбленого лідера".
 
Варто зауважити, що останнім часто стала зростати кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Очевидно, вони також перевозили бійців. Щонайменше 400 з них тренуються в казармах під Хабаровськом. За даними південнокорейської розвідки, їм видали підроблені документи і російські паспорти, а також замаскували під бурятів і якутів.

 

КНДРвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Вибуховий серіал". Як американський телепродюсер за російські гроші знімав антиукраїнські відеоролики для правих інфлюенсерів – Associated Press
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 16:44
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Політика
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 12:10
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Переклад iPress – 20 жовтня 2024, 22:28
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється