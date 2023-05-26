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ПОЛІТИКА

Північна Корея відправить більше ІТ-працівників за кордон для фінансування озброєнь – Bloomberg

26 травня 2023, 17:19
Північна Корея відправить більше ІТ-працівників за кордон для фінансування озброєнь – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
Однією з головних причин, чому Північна Корея може продовжувати розробки зброї, є те, що Китай і росія досі захищають КНДР у Раді Безпеки ООН.

Північна Корея активізує зусилля з відправки ІТ-працівників за кордон, оскільки країна все більше покладається на кібератаки та інші онлайн-злочини для фінансування своїх програм озброєнь.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цього тижня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох організацій, пов'язаних з військовими та розвідувальними службами Північної Кореї, а також проти одного громадянина КНДР, який проживає в російському місті Владивосток і отримував криптовалютні платежі від північнокорейських технічних працівників.   

Пхеньян, змушений змінити тактику у відповідь на програми санкцій, спрямовані на його зусилля з розробки ядерної зброї, все більше покладається на тисячі північнокорейських програмістів, відправлених за кордон, переважно в Китай і росію, до того, як режим закрив свої кордони під час пандемії COVID-19, згідно з даними США і Південної Кореї.

Ці працівники можуть заробляти до 300 тисяч доларів на рік, працюючи за кордоном - часто віддалено через фріланс-платформи з підробленими або викраденими ідентифікаційними даними, а також можуть сприяти здійсненню кібератак і крадіжки криптовалют, які допомогли Північній Кореї заробити приблизно 1,7 мільярда доларів у 2022 році.

Зусилля США щодо запровадження санкцій проти Північної Кореї, в тому числі в ООН, мало допомогли зупинити програму озброєнь лідера КНДР Кім Чен Ина. Минулого року країна запустила понад 70 балістичних ракет.

Однією з головних причин, чому Північна Корея може продовжувати розробки зброї, є те, що Китай і росія досі захищають КНДР у Раді Безпеки ООН, а також приймають у себе значну частину закордонних працівників інформаційних технологій, які шукають більших доходів, сказав Пак, додавши, що Пекін повинен використати свої важелі впливу для тиску на Пхеньян.

"Надзвичайно важко вплинути на поведінку КНДР, якщо росія і Китай продовжуватимуть захищати її від міжнародного засудження діяльності з розробки балістичних ракет і ядерної зброї", - заявив Пак.

Хоча Північна Корея також відправила працівників для роботи в таких секторах, як будівництво, уряд Кім Чен Ина розглядає крадіжку криптовалют і доходи від ІТ як "новий рубіж", за словами генерального директора з питань північнокорейської ядерної програми в Міністерстві закордонних справ Південної Кореї Лі Чжун Іла.

"Відтоді як вони закрили свій кордон і постраждали інші джерела доходів, вони все більше зосереджуються на зароблянні грошей у кіберпросторі, і в міру зростання ринку криптовалют вони знаходять все більше вразливих місць у цьому секторі", - пояснив Лі.

Раніше повідомлялось, що Південна Корея і США провели масштабні навчання поруч з кордоном КНДР.

Північна КореяозброєнняКНДРСШАООН

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