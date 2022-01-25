Північна Корея вп’яте у році провела випробування ракет

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї не уточнив дальність і траєкторію ракет, але заявив, що проводить аналіз разом з владою США

Північна Корея випустила дві крилаті ракети в море біля свого східного узбережжя у вівторок на тлі зростання напруженості через нещодавні випробування зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї не уточнив дальність і траєкторію ракет, але заявив, що проводить аналіз разом з владою США.

Запуск був п’ятим у цьому році після випробувань тактичної керованої ракети, двох "гіперзвукових ракет", здатних розвивати високу швидкість і маневрувати після старту, а також залізничної ракетної системи.

Напруга зростає, і лідер КНДР Кім Чен Ин минулого тижня пообіцяв підтримати військових і попередив, що він може скасувати введений ним самим мораторій на випробування атомних бомб і ракет великої дальності.

Північна Корея не запускала міжконтинентальні балістичні ракети чи ядерну зброю з 2017 року, але розпочала випробування низки ракет меншої дальності після того, як переговори про денуклеаризацію зупинилися після невдалого саміту зі Сполученими Штатами в 2019 році.

Шквал останніх випробувань призвів до просування Сполученими Штатами нових санкцій ООН.

Рада Безпеки ООН забороняє Північній Кореї здійснювати будь-які запуски з використанням балістичних технологій, але не крилатих ракет. Китай і Росія нещодавно закликали скасувати заборону на експорт Пхеньяна, зокрема морепродуктів і текстилю, а також підвищити обмеження на імпорт рафінованої нафти.

Лі Сан Мін, військовий експерт з Корейського інституту оборонного аналізу, сказав, що останні ракетні залпи можуть бути спрямовані на нарощування геополітичної напруженості і, можливо, підштовхнути Сполучені Штати до розробки нової стратегії щодо Кіма.

"Крилаті ракети повільніші, ніж балістичні, і тому вважаються меншою загрозою, але вони вражають цілі з високою точністю, що Північна Корея продовжуватиме розвивати", – сказав він.

Міністр з питань об'єднання Південної Кореї Лі Ін Янг, відповідальний за транскордонні зв'язки, закликав Пхеньян повернутися до переговорів, а не до подальшої ескалації.

Північна Корея заявила, що відкрита для переговорів, але лише в тому випадку, якщо Сполучені Штати та їх союзники відмовляться від заходів "ворожої політики", таких як санкції та військові навчання.

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