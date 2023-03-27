Північна Корея знову запустила дві балістичні ракети в бік Японського моря
27 березня 2023, 10:49
Фото: rbc.ua
Сьогодні вночі КНДР здійснила пуски двох балістичних ракет малої дальності в бік Японського моря.
Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, зафіксували запуски з провінції Північний Хванхе на півночі КНДР.
Повідомляє Yonhap.
Ракети пролетіли приблизно 370 кілометрів і впали в море.
Попереднього разу КНДР проводила пуски ракет минулого тижня, коли Південна Корея та Сполучені Штати розпочали військові навчання з десантування Подвійний дракон.Нагадаємо, що в середині цього місця КНДР вже запустила балістичні ракети у бік Японського моря.