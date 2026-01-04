Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Північна Корея запустила кілька балістичних ракет у бік Східного моря

04 січня 2026, 12:19
Фото: з відкритих джерел
Це перша цьогоріч демонстрація випробувань зброї КНДР.
Вранці 4 січня Північна Корея запустила кілька балістичних ракет у напрямку Східного моря.  
 
Про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, пише Yonhap.
 
Військові Південної Кореї зафіксували пуски ракет з району Пхеньяна близько 7:50 ранку за місцевим часом.
 
"Наші збройні сили зберігають високу боєготовність, тісно обмінюючись інформацією про балістичні ракети Північної Кореї зі сторонами США та Японії в умовах посиленого спостереження за додатковими запусками", — заявили в Об’єднаному комітеті.
 
КНДР запустила ракети тоді, коли президент Південної Кореї Лі Чже Мьон готувався вилетіти на саміт до Пекіну, де у нього запланова зустріч з главою Китаю Сі Цзіньпіном
 
Останній раз Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку Східного моря 7 листопада. Це був шостий запуск балістичної ракети КНДР у 2025 році.

 

війна в Україніросія окупантиКНДР

