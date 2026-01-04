Північна Корея запустила кілька балістичних ракет у бік Східного моря

Вранці 4 січня Північна Корея запустила кілька балістичних ракет у напрямку Східного моря.

Військові Південної Кореї зафіксували пуски ракет з району Пхеньяна близько 7:50 ранку за місцевим часом.

"Наші збройні сили зберігають високу боєготовність, тісно обмінюючись інформацією про балістичні ракети Північної Кореї зі сторонами США та Японії в умовах посиленого спостереження за додатковими запусками", — заявили в Об’єднаному комітеті.

КНДР запустила ракети тоді, коли президент Південної Кореї Лі Чже Мьон готувався вилетіти на саміт до Пекіну, де у нього запланова зустріч з главою Китаю Сі Цзіньпіном

Останній раз Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку Східного моря 7 листопада. Це був шостий запуск балістичної ракети КНДР у 2025 році.