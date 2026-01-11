Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Північна Європа не підтвердила заяви США про активність рф і Китаю біля Гренландії

11 січня 2026, 20:31
Північна Європа не підтвердила заяви США про активність рф і Китаю біля Гренландії
Фото: CNN
Розвідувальні дані НАТО не фіксують російської чи китайської присутності поблизу острова.

Дипломати з країн Північної Європи відкинули заяви президента США Дональда Трампа про нібито активну присутність російських і китайських суден поблизу Гренландії.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на обізнаних дипломатів.

Два високопоставлені дипломати з північноєвропейських країн, які мають доступ до розвідувальних брифінгів НАТО, заявили, що останніми роками не фіксувалося жодних ознак присутності російських або китайських кораблів чи підводних човнів у водах навколо Гренландії.

"Це просто неправда, що китайці та росіяни там є. Я бачив розвіддані і там немає ні кораблів, ні підводних човнів", - зазначив один із дипломатів.

Інший співрозмовник з іншої північної країни додав, що твердження про «заповнені російськими та китайськими суднами води навколо Гренландії» не відповідають реальності.

"Вони справді присутні в Арктиці, але з російського боку, а не біля Гренландії", - наголосив дипломат.

Заяви Трампа також спростував міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

"Неправда, що навколо Гренландії спостерігається значна активність Росії чи Китаю. Активність є в нашому регіоні загалом, але безпосередньо біля Гренландії вона мінімальна", - підкреслив він.

Раніше Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання встановити контроль над Гренландією, пояснюючи це міркуваннями національної безпеки, геополітичними інтересами та доступом до природних ресурсів острова.

Днями президент США пропонує придбати Гренландію через загрозу з боку рф і Китаю.

 

