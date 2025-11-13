Північні та балтійські країни у межах PURL профінансують озброєння для України на $500 млн
13 листопада 2025, 14:33
Україна НАТО
Гроші виділяють Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція.
Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція оголосили про фінансування спільного пакету військового обладнання та боєприпасів для України на суму 500 мільйонів доларів США.
Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО.
Йдеться про закупівлю озброєння, що постачається зі Сполучених Штатів в рамках ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав це рішення союзників.
"Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці, і поставки через PURL надходять до України. Союзники по НАТО продовжуватимуть постачати необхідне обладнання та матеріали", – сказав генеральний секретар.