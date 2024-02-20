Північнокорейська ракета, яку росія випустила по Україні, містила сотні компонетнів зі США і ЄС – CNN

Дослідницька організація з Британії Conflict Armament Research дослідила 290 компонентів із залишків балістичної ракети, яку Північна Корея передала рф для удару по Україні.

Там виявили, що сотні з них виробництва європейських та американських компаній.

Про це пише провідна телерадіокомпанія світу CNN.

В організації дослідили 290 компонентів із залишків північнокорейської балістичної ракети, знайдених у січні в Харкові і 75% цих компонентів були розроблені і продані компаніями, зареєстрованими в США.

Крім того, 16% компонентів, знайдених в балістичній ракеті - пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі. Ще 9% з компаніями, зареєстрованими в Азії.

Більшість цих компонентів стосується навігаційної системи ракети.

"Першим публічним підтвердженням того, що Північна Корея покладається на іноземні технології для розробки своєї ракетної програми", - йдеться в звіті.

В Conflict Armament Research додали, що виявлені компоненти можуть бути пов’язані з 26 компаніями зі штаб-квартирами у США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та на Тайвані.

Доказів того, що йшлось про прямі поставки, немає: ймовірно, КНДР закупила західні компоненти через посередників, ухиляючись від санкцій.

В звіті написали, що виявлені західні компоненти були виготовлені між 2021-2023 роками і це дозволило аналітикам CAR припустити, що північнокорейська ракета, якою росія вдарила по Україні в січні, не могла бути зібрана раніше березня 2023 року.