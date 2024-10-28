У Міністерстві оборони США усе більше стурбовані тим, що росія має намір використовувати цих солдатів.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу оголосила, що за оцінкою США, КНДР відправила близько 10 тисяч військових до росії на навчання і для участі в бойових діях проти України, що станеться протягом "наступних кількох тижнів".

Про це передає інформагентство АР.

"Частина північнокорейських військових, відправлення яких до росії підтвердили ще минулого тижня, вже передислокувались ближче до України", - сказала Сінгх.

Вона додала, що США усе більше стурбовані тим, що росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курській області пф.

"Шеф відомства Ллойд Остін уже публічно попередив, що солдати Північної Кореї в разі участі у війні проти України вважатимуться стороною, що воює, і законними військовими цілями", - додала речниця міноборони США.

За інформацією Центру національного спротиву, військові з КНДР почали злагодження на Курщині.