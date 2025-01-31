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Північнокорейці купують довідки про туберкульоз, щоб не потрапити на війну в Україні

31 січня 2025, 16:48
Північнокорейці купують довідки про туберкульоз, щоб не потрапити на війну в Україні
ФОТО: dw.com
Із зарплатою в 3 долари люди платять 100-500 за довідку.

Родини витрачають стократну місячну зарплату за фальшиві медичні довідки, щоб захистити чоловіків від відправлення до зони бойових дій.

Про це пише Newsweek.

За оцінками США і Південної Кореї, режим Кім Чен Ина вже направив до рф до 12 000 військових, які беруть участь у боях під Курськом, хоча українська сторона заявляє про 50-ти тисячне військо. 

Солдати КНДР допомагають російським військам у протидії українському контрнаступу, але ні москва, ні Пхеньян офіційно не визнають присутності північнокорейських солдатів на війні.

Північна Корея має одну з найбільших армій у світі в 1,3 мільйони діючих військових і 7,6 мільйони резервістів. 

Чоловіки мають проходити 10-річну службу, а жінки – п’ятирічну. 

Війна рф в Україні змушує родичів шукати способи звільнення своїх близьких від мобілізації.

Видання пише, що ціна фальшивої довідки від 100 до 500 доларів. 

Для багатьох сімей це велика сума, оскільки середня місячна зарплата державного службовця у Північній Кореї становить лише 1–3 долари. 

Проте багато людей готові платити такі кошти, адже бояться, що їхні рідні можуть загинути на фронті. 

"Існує приховане побоювання, що якщо їхні сини приєднаються до армії та будуть відправлені до росії, батьки ніколи більше не побачать їх живими", - розповіла мешканка провінції Рянганг. 

За словами полоненого північнокорейського солдата, який потрапив до українських військових, йому не повідомляли заздалегідь, що він відправляється до росії і багато жителів КНДР були здивовані розгортанням подій і не розуміли, проти кого їм доведеться воювати.

Родичі загиблих отримують офіційні свідоцтва про смерть із формулюванням "священні бойові навчання на честь Батьківщини", без інформації про реальні обставини смерти. 

Український президент Володимир Зеленський заявив, що наразі в Курську загинули 3800 північнокорейських військових. 

Сьогодні, 31 січня, також стало відомо, що Північна Корея відводить війська з Курської області після великих втрат.

 

КНДРвійна в Україні

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