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Півроку чекати не треба. Ляшко розповів, через який час після COVID можна вакцинуватися

Навіть якщо ви перехворіли, якщо у вас пройшли усі симптоми, немає ознак гострої хвороби - ви можете спокійно прийти до свого сімейного лікаря і зробити щеплення
Вакцинуватися від коронавірусу потрібно і після перенесення хвороби. Для цього не потрібно чекати півроку з моменту одужання.
Півроку чекати не треба. Ляшко розповів, через який час після COVID можна вакцинуватися Фото: РБК-УКРАЇНА
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.
 
"Навіть якщо ви перехворіли, якщо у вас пройшли усі симптоми, немає ознак гострої хвороби - ви можете спокійно прийти до свого сімейного лікаря і зробити щеплення", - зазначив він.
 
Ляшко пояснив, що рішення про інтервал у 6 місяців було прийнято на самому початку вакцинальної кампанії, коли був обмежений доступ до вакцин.
 
"Тоді штаб вирішив, що ті хто хворів могли почекати, бо в них титр антитіл був. Сьогодні обмежень щодо кількості вакцин не існує", - додав він.
 
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я також пояснив, як діяти педагогам, які не можуть отримати COVID-вакцину через медичні протипоказання.
 
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16 10 2021 16:27
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