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ПОЛІТИКА

План перемоги України та права угорців: підсумки переговорів Сибіги із Сіярто

30 вересня 2024, 16:22
План перемоги України та права угорців: підсумки переговорів Сибіги із Сіярто
джерело МЗС України / Telegram
Сибіга також зазначив, що обговорив із Сіярто Формулу миру та план перемоги України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Будапешта в понеділок, 30 вересня, обговорив зі своїм угорським колегою Петером Сіярто питання захисту прав угорської національної спільноти, а також план перемоги України. 

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Сибіга наголосив, що Україна дотримується двосторонніх та міжнародних зобов’язань щодо забезпечення прав людей, які належать до угорської національної меншини.

"Ми з міністром констатували позитивну динаміку у розв’язанні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення порозуміння з усіх чутливих питань", — зазначив Сибіга під час спільної пресконференції.

Він наголосив, що угорці України є рівноправною частиною української політичної нації та "ключовим мостом взаєморозуміння" між двома державами.

Сибіга також зазначив, що обговорив із Сійярто Формулу миру та план перемоги України. 

Він подякував угорському колезі за участь його країни в першому Саміті миру та приєднання до його комюніке.

30 вересня Андрій Сибіга прибув до Угорщини з робочим візитом за дорученням президента України Володимира Зеленського в рамах свого першого регіонального турне на посаді очільника МЗС.

Сибіга зустрівся зі своїм колегою Петером Сіярто. Голови МЗС розмовляли у форматі тет-а-тет, переговори тривали близько години.

Після цього розпочалися розширені переговори за участі делегацій України та Угорщини.

Раніше у міністерстві анонсували, що Сибіга та Сіярто обговорять розвиток добросусідських відносин, реалізацію спільних проєктів у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захист прав національних меншин, а також вступ України до НАТО і ЄС і справедливе завершення війни з рф.

Угорщинавійна в Україніплан перемогиАндрій СибігаПетер Сіярто

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