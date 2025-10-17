Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
План Трампа щодо повторної зустрічі з путіним ставить під сумнів підтримку України – Bloomberg

17 жовтня 2025, 10:18
План Трампа щодо повторної зустрічі з путіним ставить під сумнів підтримку України – Bloomberg
Фото: apnews.com
Якщо саміт закінчиться безрезультатно, це знову дозволить путіну скористатися нагодою, аби відправити світові сигнал про те, що він нібито "контролює ситуацію".

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани чергової зустрічі з російським президентом владіміром путіним, прагнучи припинити війну рф проти України, після того як саміт на Алясці не дав результатів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Трампа, рішення про новий саміт було ухвалене після більш ніж двогодинної розмови з путіним 16 жовтня. Президент США охарактеризував його як крок, що має нарешті принести мир у війні, яку він раніше обіцяв врегулювати "за один день". Разом із тим, експерти відзначають, що така стратегія зменшує тиск на Москву, який чинився останніми тижнями.

Цей дзвінок передував зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня. За останні тижні Трамп демонструє більш прихильне ставлення до Зеленського, водночас "охолоджуючи" позицію щодо путіна — різка зміна порівняно з початком його президентства.

Неоднозначним залишається ставлення Трампа до допомоги Україні. Щодо передачі далекобійних ракет Tomahawk він заявив: "Нам теж потрібні “Томагавки” для Сполучених Штатів Америки. Тож я не знаю, що ми можемо з цим зробити». Щодо санкцій проти росії, президент зазначив, що тиск республіканців «може бути не ідеальним за часом, але це може статися за тиждень-два".

путін у розмові попередив Трампа, що постачання Tomahawk Україні "завдасть значної шкоди" відносинам між москвою та Вашингтоном, а також «перспективам мирного врегулювання», повідомляє кремль.

Експерти вважають, що для Трампа проведення нового саміту несе великий ризик. Сергій Радченко, професор Школи передових міжнародних досліджень імені Джонса Гопкінса, відзначає, що погоджуватися на ще одну зустріч після серпневого саміту на Алясці було "майже безрозсудним". Старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєговая підкреслює, що такий саміт дає путіну можливість «виграти час», затримуючи поставки необхідної Україні зброї та введення енергетичних санкцій.

Місцем проведення запланованого саміту обрано Будапешт, що, за оцінками аналітиків, може викликати скепсис серед європейських союзників США. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який раніше виступав проти антиросійських санкцій ЄС і уклав довгостроковий контракт на постачання газу з рф, підтвердив у соціальній мережі X, що "підготовка до мирного саміту США-росія триває" та додав: "Угорщина — це острів миру".

Для Трампа саміт у Будапешті є частиною стратегії, спрямованої на діалог із путіним із використанням «пряника» економічних і торгових перспектив після завершення війни. Проте без одночасного тиску на росію, наголошують експерти, така зустріч може дати путіну можливість продемонструвати контроль над ситуацією, не змінюючи свою поведінку.

УгорщинавійнаВладімір ПутінДональд ТрампВіктор Орбанпідтримка УкраїниВолодимир Зеленський

