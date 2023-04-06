План ЄС купувати снаряди для України натрапляє на проблеми щодо того, хто отримає гроші – Politico

Країни вже домовилися спільно закуповувати у Києва купи боєприпасів, але посли не можуть домовитися, чи залишаться контракти в рамках блоку.

Посли Європейського союзу на зустрічі у середу, 5 квітня, не змогли досягти згоди у питанні плану з закупівлі боєприпасів для України.

Про це пише Politico.

Як пише видання, посли не змогли домовитись, з ким будуть укладатись контракти на виробництво боєприпасів. Одні пропонували, щоб це були тільки компанії ЄС, інші, щоб контракти укладались й зовнішніми виробниками.

Окрім цього посли не змогли дійти згоди й у питанні передання Україні боєприпасів із власних складів. Очікується, що відповідний юридичний документ буде опублікований наступного тижня.

Угода про спільну закупівлю швидко сформувалась протягом останніх тижнів на тлі побоювань, що у Києва закінчуються снаряди, щоб стримати непохитний напад росії. Але, незважаючи на поспішне затвердження угоди, яка передбачає отримання Україною 1 мільйона боєприпасів протягом наступних 12 місяців, питання залишається крихким. На додаток до триваючих суперечок через дрібний шрифт, існують занепокоєння, що оборонній промисловості ЄС бракує можливостей швидко виготовляти бажану кількість снарядів.

Метою ЄС є запуск плану з трьох одночасних частин.

По-перше, він виділить 1 мільярд євро на відшкодування країнам, які можуть негайно пожертвувати боєприпаси — і, можливо, ракети — зі своїх власних військових або перенаправити вхідні замовлення.

Потім він виділить ще 1 мільярд євро на спільну закупівлю боєприпасів для України та заміну наданих Європою снарядів.

Нарешті, ЄС хоче вивчити способи підвищити здатність Європи виробляти необхідну зброю на роки вперед.