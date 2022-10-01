Пластикові маски, які використовують у кафе та ресторанах, не захищають від коронавірусу - МОЗ

У міністерстві зазначають, що пластикові прозорі маски не мають нічого спільного із засобом індивідуального захисту

Пластикові прозорі маски, які використовують працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів, насправді не є засобом індивідуального захисту.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ, пише "Громадське".

У міністерстві зазначають, що пластикові прозорі маски не мають нічого спільного із засобом індивідуального захисту, про них також не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила.

"Фактично, люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту", - зазначають у МОЗ.

Це пов’язано з тим, що такі маски не прилягають щільно до обличчя, а тому не захищають від інфікування ні того, хто її носить, ні людей поруч.

Які маски рекомендує МОЗ?

У міністерстві вказують, що натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот. Не варто використовувати марлеві маски, оскільки вони не забезпечують належного рівня захисту.

Маску рекомендують змінювати кожні чотири години або щойно вона стала вологою. Також не можна використовувати маску повторно.

Не можна чіпати зовнішню частину маски руками. У МОЗ вказують: якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком. Знімати її потрібно з вух за гумки по боках. Після цього маску потрібно згорнути та викинути у смітник.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано ​​1 969 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків виявили у Києві (398), Харківській (192) та Київській (135) областях.