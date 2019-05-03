Платіжна система Visa запускає технологію, що може перетворити смартфон на платіжний термінал
Відповідна технологія з’явиться в Україні протягом 2019 року, повідомила директорка Visa в країнах СНД та Південно-Східній Європі Віра Платонова, повідомляє Ліга.Tech.
У компанії зазначають, що використання цієї технології може спростити роботу малого бізнесу, адже скоротить витрати підприємців на придбання та утримання платіжних терміналів безготівкового розрахунку.
Раніше у Міністерстві фінансів України повідомляли, що розробляють законопроекти, які дозволять використання спеціальних програм та додатків на смартфонах, планшетах та ноутбуках у якості касового апарату.
Нагадаємо, що "ПриватБанк" закриває свій безкоштовний сервіс iPay, який дозволяв малому і середньому бізнесу приймати оплату через смартфони і планшети.
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