Платіжна система Visa запускає технологію, що може перетворити смартфон на платіжний термінал

Використання цієї технології може спростити роботу малого бізнесу

Компанія Visa запустить технологію softPOS, за допомогою якої будь-який смартфон на операційній системі Android можна перетворити на платіжний термінал, який підтримуватиме безконтактну оплату картками та телефонами.

Відповідна технологія з’явиться в Україні протягом 2019 року, повідомила директорка Visa в країнах СНД та Південно-Східній Європі Віра Платонова, повідомляє Ліга.Tech.

У компанії зазначають, що використання цієї технології може спростити роботу малого бізнесу, адже скоротить витрати підприємців на придбання та утримання платіжних терміналів безготівкового розрахунку.

Раніше у Міністерстві фінансів України повідомляли, що розробляють законопроекти, які дозволять використання спеціальних програм та додатків на смартфонах, планшетах та ноутбуках у якості касового апарату.

Нагадаємо, що "ПриватБанк" закриває свій безкоштовний сервіс iPay, який дозволяв малому і середньому бізнесу приймати оплату через смартфони і планшети.