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Платіжна система Visa запускає технологію, що може перетворити смартфон на платіжний термінал

Використання цієї технології може спростити роботу малого бізнесу
Компанія Visa запустить технологію softPOS, за допомогою якої будь-який смартфон на операційній системі Android можна перетворити на платіжний термінал, який підтримуватиме безконтактну оплату картками та телефонами.
Платіжна система Visa запускає технологію, що може перетворити смартфон на платіжний термінал Фото: CNN

Відповідна технологія з’явиться в Україні протягом 2019 року, повідомила директорка Visa в країнах СНД та Південно-Східній Європі Віра Платонова, повідомляє Ліга.Tech.

У компанії зазначають, що використання цієї технології може спростити роботу малого бізнесу, адже скоротить витрати підприємців на придбання та утримання платіжних терміналів безготівкового розрахунку.

Раніше у Міністерстві фінансів України повідомляли, що розробляють законопроекти, які дозволять використання спеціальних програм та додатків на смартфонах, планшетах та ноутбуках у якості касового апарату.

Нагадаємо, що "ПриватБанк" закриває свій безкоштовний сервіс iPay, який дозволяв малому і середньому бізнесу приймати оплату через смартфони і планшети.

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05 03 2019 11:35
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