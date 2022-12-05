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CУСПІЛЬСТВО

По російському сектору БПЛА хоче вдарити ЄС у дев’ятому пакеті санкцій – ЗМІ

05 грудня 2022, 14:52
По російському сектору БПЛА хоче вдарити ЄС у дев’ятому пакеті санкцій – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Європейський Союз має намір запровадити обмеження проти російського сектора безпілотних літальних апаратів у рамках нового пакета санкцій, який ЄС має намір затвердити наступного тижня.
Про це повідомило агентство Bloomberg .
 
ЄС також розглядає обмеження на інші технології та компоненти, що використовуються москвою у військових цілях, а також заходи, спрямовані проти послуг, інвестицій та російського медіа- та фінансового секторів, зазначили джерела.
 
Один зі співрозмовників сказав, що новий пакет, який стане дев'ятим за рахунком з моменту вторгнення росії в Україну в лютому, також додасть близько 180 фізичних та юридичних осіб до списку санкцій блоку.
 
Польща та країни Балтії підштовхнули ЄС до посилення пакета заходів у межах своїх вимог підтримати обмеження цін на російську нафту. 
 
Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно запропоновано та обговорено цього тижня, і мета полягає у тому, щоб затвердити заходи до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі наступного тижня.
 
Для прийняття санкцій ЄС потрібна підтримка всіх держав-членів.
 
В останні тижні москва використовує безпілотники для атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, у тому числі дрони, які постачаються з Ірану. 
 
У численних повідомленнях йдеться про використання американських та європейських компонентів як у російських, так і в іранських безпілотниках. 
 
санкціїВійна з РФ

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