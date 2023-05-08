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Побоюючись захоплення росією, США знімають конфіденційну техніку з танків M1 Abrams, які прямують до України – ЗМІ

08 травня 2023, 20:19
Побоюючись захоплення росією, США знімають конфіденційну техніку з танків M1 Abrams, які прямують до України – ЗМІ
M1 Abrams, фото: The U.S. Army Acquisition Support Center
Вашингтон побоюється, що технології можуть потрапити до рук російських військ.

Танки Abrams, які Сполучені Штати поставлять Україні, піддаються модифікації для видалення чутливих технологій.

Про це повідомляє  USA Today .

На початку цього року адміністрація Байдена пом’якшилася після кількох місяців прохань з боку України та погодилася надіслати країні її найбільш смертоносні бронетехніки: танки Abrams. Але оскільки Україна готується до очікуваного весняного контрнаступу у війні з росією, ці потужні танкам залишаються місяці від досягнення лінії фронту. Танки Abrams не будуть частиною початкового весняного штурму.

Це пов’язано з тим, що танки модифікуються для видалення чутливої техніки, яка може потрапити в руки російських військ. Це необхідний запобіжний захід на випадок, якщо росіяни захоплять один із транспортних засобів і використають його для розвідки, заявили офіційні особи США та військові експерти.

"Це може дати або не дати росії можливість провести на них випробування і знайти вразливі місця", - заявив Колін Сміт, експерт з російських збройних сил у RAND Corp., безпартійному аналітичному центрі.

Як і у випадку з іншою зброєю, уряд США відправляє іноземним урядам урізані версії своїх танків. Пентагон залишає свої танки найвищого класу для американських військ.

Читайте також: Українські війська перетворюють готові безпілотники на смертоносну зброю, адаптувавши їх для носіння вибухівки.

СШАвійнатехнікаAbrams

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