Побоюючись захоплення росією, США знімають конфіденційну техніку з танків M1 Abrams, які прямують до України – ЗМІ

Вашингтон побоюється, що технології можуть потрапити до рук російських військ.

Танки Abrams, які Сполучені Штати поставлять Україні, піддаються модифікації для видалення чутливих технологій.

Про це повідомляє USA Today .

На початку цього року адміністрація Байдена пом’якшилася після кількох місяців прохань з боку України та погодилася надіслати країні її найбільш смертоносні бронетехніки: танки Abrams. Але оскільки Україна готується до очікуваного весняного контрнаступу у війні з росією, ці потужні танкам залишаються місяці від досягнення лінії фронту. Танки Abrams не будуть частиною початкового весняного штурму.

Це пов’язано з тим, що танки модифікуються для видалення чутливої техніки, яка може потрапити в руки російських військ. Це необхідний запобіжний захід на випадок, якщо росіяни захоплять один із транспортних засобів і використають його для розвідки, заявили офіційні особи США та військові експерти.

"Це може дати або не дати росії можливість провести на них випробування і знайти вразливі місця", - заявив Колін Сміт, експерт з російських збройних сил у RAND Corp., безпартійному аналітичному центрі.

Як і у випадку з іншою зброєю, уряд США відправляє іноземним урядам урізані версії своїх танків. Пентагон залишає свої танки найвищого класу для американських військ.

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