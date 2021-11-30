Початок календарної зими у низці областей України буде сніговим, на дорогах ожеледиця

У західних, північних та Вінницькій областях очікується сніг, мокрий сніг, уночі на Закарпатті, у Карпатах та у південно-східних областях значний сніг

Найближчої доби, 1 грудня, погоду України визначатиме помірно холодне повітря, яке перемістилося з півдня Скандинавії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У західних, північних та Вінницькій областях очікується сніг, мокрий сніг, уночі на Закарпатті, у Карпатах та у південно-східних областях значний сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. На решті території без істотних опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу (у Карпатах 4-9° морозу); вдень близько 0°, у південній частині 2-7° тепла.

У Києві в середу сніг, мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь час метеорологічних спостережень у Києві 1 грудня найвища температура вдень була +13,0°С у 1898 році, а найнижча – -20,6°С у 1998 році.

У четвер, 2 грудня, у західних та північних областях України очікується невеликий сніг та дощ, у Карпатах і Закарпатті помірні опади, на дорогах ожеледиця. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 20-25 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла, у південній частині вночі 1-4° тепла, вдень 7-12°.

У Києві 2 грудня вночі місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.

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