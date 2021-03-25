Податкова система у "Дія City" допоможе зменшити податкове навантаження у п'ять разів - Федоров

За словами Федорова, завдяки спеціальному правовому режиму "Дія City" доходи IT-галузі в Україні до 2025 року можуть зрости до $16,5 млрд

Раніше глава Мінцифри повідомляв, що для компаній-резидентів "Дія City" діятиме податок на доходи фізичних осіб у розмірі 5%, плюс 1,5% - військовий збір, а податок на прибуток буде замінено податком на виведений капітал у розмірі 9%.

Міністерство цифрової трансформації України розраховує, що податкова система для компаній у спеціальному правовому режимі "Дія City" допоможе зменшити податкове навантаження у п'ять разів, повідомляє "Інтерфакс-Україна" посилаючись на віце-прем'єр - міністра цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У нас на сьогодні є концепція, в яку ми віримо і яка допоможе створити найкращий у світі податковий режим. Ми порахували, що податкова система у "Дія City" допоможе зменшити податкове навантаження, якщо оплачувати податки "у білу", у п'ять разів. Це унікальна можливість для нашої країни, і нам потрібно її якісно реалізувати", - сказав він під час прес-конференції у четвер.

Раніше глава Мінцифри повідомляв, що для компаній-резидентів "Дія City" діятиме податок на доходи фізичних осіб у розмірі 5%, плюс 1,5% - військовий збір, а податок на прибуток буде замінено податком на виведений капітал у розмірі 9%.

За словами Федорова, завдяки спеціальному правовому режиму "Дія City" доходи IT-галузі в Україні до 2025 року можуть зрости до $16,5 млрд, кількість робочих місць у цій галузі планується збільшити до 450 тис.

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