Подоляк закликає світ передавати Україні зброю. Без розмов та політичних вагань

Після чергового масованого ракетного обстрілу України росією Михайло Подоляк вчергове закликав світ надати ЗСУ необхідну зброю.

Про це радник Офісу президента написав у Twitter.

Михайло Подоляк закликав світ припинити розмови і політичні вагання та перейти до конкретної допомоги. Він нагадав, що Україні потрібні ракети дальнього радіуса дії.



"Всю ніч і ранок росія завдавала ударів по містах України. Наміри рф ті ж самі: масові руйнування та вбивства. Досить розмов і політичних вагань. Лише швидкі ключові рішення: ракети дальнього радіуса дії, винищувачі, оперативна логістика постачання для України. Інакше геноцид не зупинити", - написав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні сталася чергова 14 - та масована атака на Україну.

Є влучання у декілька об’єктів високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах