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Подоляк закликає світ передавати Україні зброю. Без розмов та політичних вагань

10 лютого 2023, 13:15
Подоляк закликає світ передавати Україні зброю. Без розмов та політичних вагань
Фото: Укрінформ
Після чергового масованого ракетного обстрілу України росією Михайло Подоляк вчергове закликав світ надати ЗСУ необхідну зброю.

Про це радник Офісу президента написав у Twitter.

Михайло Подоляк закликав світ припинити розмови і політичні вагання та перейти до конкретної допомоги. Він нагадав, що Україні потрібні ракети дальнього радіуса дії.
 

"Всю ніч і ранок росія завдавала ударів по містах України. Наміри рф ті ж самі: масові руйнування та вбивства. Досить розмов і політичних вагань. Лише швидкі ключові рішення: ракети дальнього радіуса дії, винищувачі, оперативна логістика постачання для України. Інакше геноцид не зупинити", - написав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні сталася чергова 14 - та масована атака на Україну.

Є влучання у декілька об’єктів високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах

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