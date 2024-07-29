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Погана угода з Трампом щодо України може відтермінувати ще гіршу угоду з путіним – Politico

29 липня 2024, 20:41
Погана угода з Трампом щодо України може відтермінувати ще гіршу угоду з путіним – Politico
Фото: Great again
Цілком можливо, що члени НАТО зможуть переконати Білий дім і Трампа залишити військову підтримку Києву - за певних умов.

Ідея колишнього президента США і нинішнього кандидата на посаду глави Білого дому Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні може просто означати, що кремль збереже ті території України, які наразі утримує. 

Про це пише медіаорганізація Politico.

"Якщо Трамп повернеться в Білий дім, Британія та інші європейські члени НАТО можуть зіткнутися з важким вибором: або прийняти примусове врегулювання на користь росії, або підтримати президента України Володимира Зеленського у відмові від такої угоди і продовженні опору москві", - йдеться в матеріалі. 

Журналісти пишуть, що в разі останнього сценарію Трамп може навіть вимагати заборонити Україні завдавати ударів по території рф західним озброєнням. 

Проте не факт, що Трамп погодиться на таку угоду, адже криза в цьому плані розділить і послабить НАТО до рівня, коли деякі союзники можуть відмовитися від конфронтації з президентом рф Володимиром путіним та припинити підтримку України.

Але така загроза може змусити деякі країни Європи відмовитись від підтримки України, опинившись перед загрозою конфронтації з росією без гарантій захисту від США.

"Можливо, союзники можуть придумати формулу, яка б переконала радників Трампа, що він не повинен нав’язувати Україні мирну угоду, а натомість залишити військову підтримку країни європейським союзникам - із певними умовами цільового призначення. Це Зеленському, звісно, ​​не сподобалося б. Але принаймні погана угода з Трампом може відкласти гіршу угоду з путіним", - пише видання.

 

 
Дональд Трампугодавійна в Україні

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