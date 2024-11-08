Погляд The ​​Guardian на Україну після перемоги Трампа: готуйтеся до того, що чекає попереду

Видання закликає не сподіватися на мирний план Трампа.

В разі якщо Дональд Трамп спробує знайти компромісне рішення для Києва і москви, то не факт, що він зможе це зробити.

Про це йдеться в матеріалі британської газети The Guardian.

Новообраний президент США спробує відшукати швидке рішення для закінчення війни в Україні, яке б не виглядало як перемога рф.

Проте досвід трампівської дипломатїі свідчить про те, що такі спроби можуть обернутися невдачею, адже він не хоче, щоб укладення миру між Україною та росією всі говорили, що путін зміг задурити йому голову.

Трамп любить, коли його хвалять як сильного лідера.

Однак перший президентський термін Трампа показав, чого насправді варті його дипломатичні таланти.

виданн я посилається на сумнозвісні переговори Трампа з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у 2019 році, які закінчилися фактично нічим.

Крім того, Трамп має репутацію людини, яка занадто довіряє слову, "яке йому шепнуть на вухо" в останній момент, але він не любить розбиратися в деталях і не любить, коли військові впливають на його рішення.

Тому в The Guardian побоюються, що мирні зусилля Трампа зведуться до формули, яку під час передвиборчих перегонів озвучив його напарник по виборах, новообраний віце-президент Джей Ді Венс - заморозити війну на поточній лінії фронту і не пускати Україну в НАТО.

"Разюче схоже на рецепт пана путіна", – пишуть журналісти.

Є ймовірність, що перемога Трампа на тлі краху урядової коаліції в Німеччині надихне європейських правих популістів, що поставить під загрозу ще й європейську військову допомогу Україні, яка наразі є співставною за обсягами з допомогою від США.

"Ситуація в Україні, і без того настільки небезпечна, цього тижня значно погіршилася. Прискорене надання обіцяної допомоги, яка дозволить Україні максимізувати свої позиції до того, як пан Трамп вступить на посаду, тепер є її найбільшою надією", – резюмує газета.