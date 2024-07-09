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ПОЛІТИКА

Поглиблення військового співробітництва росії з Північною Кореєю спонукає Японію до тісніших зв'язків з НАТО

09 липня 2024, 16:55
Поглиблення військового співробітництва росії з Північною Кореєю спонукає Японію до тісніших зв'язків з НАТО
Фото: з вільного доступу
Також там занепокоєні допомогою Китаю для росії.

Поглиблення військового співробітництва росії з Північною Кореєю підкреслило необхідність для Японії налагодити тісніші зв’язки з НАТО.

Японський премʼєр Фуміо Кісіда заявив Reuters, що регіональні загрози безпеці стають все більш переплетеними.

"Безпека Євроатлантики та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільна, і агресія росії проти України та її поглиблене військове співробітництво з Північною Кореєю є сильним нагадуванням про це", — сказав японський премʼєр.

У письмових коментарях перед своїм візитом на саміт НАТО у Вашингтоні Кішіда також висловив занепокоєння з приводу ймовірної ролі Пекіна у допомозі москві. Не згадуючи напряму Китай, премʼєр сказав Reuters, що «деякі країни» передали росії товари подвійного призначення, які послужили агресору "рятівним колом" для війни в Україні.

Світ, зазначив японський лідер, не повинен терпіти спроби "деяких країн" порушити встановлений міжнародний порядок і вкотре застеріг, що "сьогодні — Україна, а завтра — Східна Азія". Він також закликав до співпраці, щоб протистояти новим загрозам безпеці, які виходять за межі географічних кордонів, таким як кібератаки та конфлікти в космосі.

Нагадаємо, у червні російський диктатор владімір путін здійснив візит до Пхеньяну та підписав зі своїм північнокорейським колегою Кім Чен Ином договір про "стратегічне партнерство". Він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників.

ЯпоніяПівнічна Кореявійна в Україніросія загроза

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