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ПОЛІТИКА

Поглиблення військових зв'язків КНДР із росією може зашкодити її відносинам з Китаєм – NYT

17 грудня 2024, 19:13
Поглиблення військових зв'язків КНДР із росією може зашкодити її відносинам з Китаєм – NYT
Фото: google.com
У виданні зазначають, що в обмін на військову підтримку росія постачає Північній Кореї нафту, продовольство, кошти та сучасне озброєння на мільярди доларів.

Північна Корея під керівництвом Кім Чен Ина отримала фінансові та дипломатичні вигоди, відправивши війська для участі у війні проти України на боці росії. Однак ця співпраця може завдати прихованих ризиків для відносин Пхеньяна з ключовим союзником — Китаєм.

Про це повідомляє The New York Times.

У виданні зазначають, що в обмін на військову підтримку росія постачає Північній Кореї нафту, продовольство, кошти та сучасне озброєння на мільярди доларів. Ці ресурси допомагають КНДР обійти міжнародні санкції та модернізувати власну армію.

На тлі червневого договору про взаємну оборону між Кім Чен Ином та президентом росії владіміром путіним, Північна Корея почала відправляти війська до росії. За даними південнокорейських чиновників, Пхеньян також постачив близько 20 тисяч морських контейнерів зі зброєю, включно з мільйонами артилерійських снарядів, реактивними системами залпового вогню та далекобійними гаубицями.

Експерти, зокрема старший аналітик Корейського інституту оборонного аналізу Ду Джін Хо, вважають, що Північна Корея настільки виснажила свої запаси звичайної зброї, що вже не зможе вести війну на Корейському півострові, навіть за необхідності. "Це може стати найбільшою вразливістю Кіма", — наголошує аналітик.

За оцінками дослідниці Олени Гусейнової з Університету іноземних досліджень Ханкук, КНДР заробила $5,5 млрд на поставках зброї до росії. Щорічні надходження за участь військ у війні можуть сягати $572 млн, що суттєво перевищує загальний офіційний експорт країни у 2023 році, який становив лише $330 млн.

Однак, незважаючи на фінансові вигоди, співпраця з росією загрожує стосункам Пхеньяна з Китаєм. Згідно з даними Корейського інституту міжнародної економічної політики, понад 90% міжнародної торгівлі КНДР припадає на Китай, тоді як на росію — менш ніж 2%. При цьому обсяги торгівлі між КНДР і Китаєм вже сповільнилися у 2024 році — з $1,6 млрд до $1,5 млрд.

Південнокорейські чиновники також аналізують боєготовність північнокорейської армії в Україні, спостерігаючи за можливими випадками дезертирства солдатів КНДР. До того ж, значна частина артилерійських снарядів, що постачаються Пхеньяном, виявляється непридатною через їхній вік.

"Кім Чен Ин продовжує ризиковану гру, намагаючись балансувати між москвою та Пекіном. Однак посилення військової співпраці з росією може негативно вплинути на стратегічні відносини КНДР із Китаєм", — підсумовує The New York Times.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові намагаються спалити обличчя загиблих північнокорейських солдатів, які брали участь у боях проти українських військ, щоб приховати їхні втрати.

КитайвійнаВладімір ПутінКНДРКім Чен Инросія окупанти

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