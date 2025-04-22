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ПОЛІТИКА

Погрози США вийти з переговорів знижують шанси на мир в Україні – The Times

22 квітня 2025, 11:46
Погрози США вийти з переговорів знижують шанси на мир в Україні – The Times
Фото: з відкритих джерел
Замість конструктивного підходу, США продовжують фокусуватися на своїх інтересах, включаючи отримання ресурсів України, без чіткого плану щодо майбутнього мирного процесу.

Погрози американської влади вийти з переговорного процесу щодо завершення війни росії проти України лише підштовхують владіміра путіна до продовження конфлікту.

Про це пише оглядач The Times Вільям Хейг, коментуючи останні заяви президента США Дональда Трампа та держсекретаря Марко Рубіо, які заявили, що вони більше не хочуть займатися питанням України.

"Цей контрпродуктивний підхід суперечить усім принципам успішного завершення мирних переговорів", – зазначає журналіст. Він підкреслює, що мир не настає за графіком, як оновлення в соцмережах, і для досягнення угоди потрібні терпіння та стратегічний підхід, які зараз США, на жаль, не пропонують Україні.

Хейг порівнює ситуацію з Корейською війною, де мирні переговори тривали два роки, але лише завдяки постійному військовому тиску з боку США вдалось укласти перемир'я, яке залишається в силі до сьогодні. Він підкреслює, що США не готові витримати такий самий тиск у разі війни в Україні, де необхідно забезпечити довіру між сторонами і створити стійку мирну угоду.

"Потрібно більше часу та зовнішніх важелів, зокрема військової допомоги Україні, щоб змусити путіна зрозуміти, що він не досягне більшого на полі бою", – стверджує Хейг. Однак, замість цього, Сполучені Штати знову хочуть досягти швидкого рішення, при цьому не чинячи значного тиску на росію.

Замість конструктивного підходу, США продовжують фокусуватися на своїх інтересах, включаючи отримання ресурсів України, без чіткого плану щодо майбутнього мирного процесу.

На тлі цього, у Європі робляться спроби залучити до мирних переговорів інші країни. Прем'єр Великої Британії Кір Стамер та президент Франції Еммануель Макрон намагаються створити коаліцію, яка підтримала б мирну угоду, вказуючи на необхідність вкладу союзників для тиску на США.

"Натомість на горизонті з’являється інший сценарій, у якому війна продовжується, але США зменшують свою допомогу, змушуючи Європу брати на себе більший тягар", – підкреслює журналіст.

У разі відсутності достатньої допомоги з боку США, Європі доведеться збільшити свої оборонні бюджети та продовжити постачання зброї Україні. Однак, як зазначає Хейг, таке збільшення темпів оборонних витрат відбуватиметься надто повільно, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту.

"Історія показує, що для досягнення миру потрібні терпіння та сила. Однак ці якості зараз відсутні з американського боку Атлантики", – підсумував оглядач The Times.

СШАвійнаДональд Трамппереговори

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