Похований під водою ліс віком майже 60 тисяч років може допомогти у створенні нових ліків

Рештки лісу добре збереглися на глибині 18 метрів, бо вкриті шаром осаду, який вберіг їх від окиснення й поступового розкладання

Американські дослідники виявили рештки кипарисового лісу, що ріс на берегах стародавньої річки біля Мексиканської затоки. Вони вважають, що там досі збереглися потенційні складники для ліків від смертельних хвороб та біотехнологій.

Про це повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), пише "Громадське".

Зазначається, що рештки лісу добре збереглися на глибині 18 метрів, бо вкриті шаром осаду, який вберіг їх від окиснення й поступового розкладання.

У відібраних ще в грудні 2019 року зразків деревини виявили понад 300 різних тварин. Серед них - і корабельні черв’яки: це поширений вид двостулкових червоподібних молюсків, що харчуються деревиною.

Але унікальність цієї знахідки полягає в тому, що всередині черв’яків знайшли сотню різних видів бактерій, більшість із яких раніше була невідома. 12 із них уже аналізують на предмет можливого використання для створення нових ліків.

Як зазначає NOAA, попередні дослідження бактерій, знайдених у корабельних черв’яках, уже призвели до створення щонайменше одного антибіотика. Тому науковці сподіваються, що вже протягом року зможуть представити перші результати своїх досліджень.

"Ми здійснили перевірку щодо антимікробної та неврологічної дії (потенційних ліків - ред.), тобто знеболювальних чи ліків проти раку", - зазначила Марґо Гайґуд, дослідниця медичної хімії Університету Юти (США).

Крім цього, застосування знайденим бактеріям спробують пошукати і в таких галузях, як виробництво паперу, тканин, їжі, кормів для тварин чи відновлюваного палива.

У подальшому дослідники планують також за допомогою цифрових технологій відтворити ліс віком 60 тисяч років у тривимірному форматі.

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