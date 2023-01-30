Показник виходу суден з портів в рамках "Зернової ініціативи" впав до критично низького

Протягом тижня з портів Одеси вийшли 18 суден. Вони експортували 664 тисячі тонн продовольства, що є третиною від обсягу експорту за позаминулий тиждень.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що 60 тисяч тонн пшениці були транспортовані до Кенії, 56 – до Бангладешу, 60 тисяч тонн олії – до Індії.

"Зберігається критично низький показник виходу суден з портів – 2,5 судна на добу. Це показник, який був ще на початку роботи "Зернової ініціативи", коли обсяги експорту були незначні. Водночас кількість суден, які проходять інспекцію в Босфорі і отримують дозвіл рухатися під завантаження в українські порти, також не перевищує 3-х суден на добу", – пише пресслужба.

російська сторона умисно збільшує чергу зі суден. Станом на сьогодні 117 очікують проведення інспекції в територіальних водах Туреччини. Лише за минулий тиждень відбулось тільки 20 інспекцій при мінімально необхідних 84.

"Гальмується також реєстрація суден для участі в ініціативі: з понад 80 заявлених суден щоденно росіяни без пояснення причин реєструють в середньому тільки 2-3 судна", – додають у Мінінфраструктури.

Також фіксується зниження обсягів експорту майже на 30% у порівнянні з попереднім місяцем.

Раніше iPress повідомляв, що Україна відправила в Ефіопію ще 30 тис. тонн пшениці.