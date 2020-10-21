Покращення стану доріг та збільшення обсягів їх ремонту помітили 76% українців - опитування "Рейтингу"

За останні три роки значно зросла кількість тих, хто вважає, що поліпшення доріг - заслуга президента

Оцінюючи покращення стану доріг на різних рівнях, 67% українців помітили поліпшення на дорогах міжобласного сполучення, 63% - у своєму районі, 62% - у своєму населеному пункті.

Покращення стану доріг та збільшення обсягів їх ремонту протягом останнього року помітили 76% українців, 23% опитаних протилежної думки, свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними, оприлюдненими в середу, за результатами соцопитування, в 2017 році покращення стану доріг відзначали 62% респондентів, у 2018 році - 61%, дані за минулий рік не наведено.

Оцінюючи покращення стану доріг на різних рівнях, 67% українців помітили поліпшення на дорогах міжобласного сполучення, 63% - у своєму районі, 62% - у своєму населеному пункті.

При цьому серед респондентів, які помітили покращення стану доріг, 46% опитаних вважають, що найбільша заслуга в цьому місцевої влади, 29% вважають, що це заслуга президента, лише 3% - прем'єр-міністра, 2% - Верховної Ради.

"За останні три роки значно зросла кількість тих, хто вважає, що поліпшення доріг - заслуга президента", - зазначають у "Рейтингу".

Водночас 56% опитаних вважають, що за президента Володимира Зеленського ремонтують доріг більше, ніж за часів п’ятого президента Петра Порошенка (13%), а ще 18% опитаних вважають, що за обох президентів будували однакову кількість доріг.

Оцінюючи сферу будівництва соціальної інфраструктури, 27% опитаних вважають, що її більше будують за Зеленського, 27% - за обох, 17% - за Порошенка.

"Порівнюючи всіх президентів, 41% вважає, що найбільше доріг ремонтували за Зеленського. 15% вважають, що це було за часів каденції президента Порошенка, 11% - Януковича, 8% - Кучми, 3% - Ющенка та 2% - Кравчука. 17% - не змогли визначитися з цього питання", - йдеться в повідомленні соціологічної групи.

Опитування проводили 8-10 жовтня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Похибка репрезентативності дослідження: не більше ніж 1,8%.

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