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Поки західна зброя просочується до Києва, путін користується шансом вдарити по Харкову – Sky News

12 травня 2024, 19:07
Поки західна зброя просочується до Києва, путін користується шансом вдарити по Харкову – Sky News
Сили кремля були відбиті в спробах завоювати ключове місто, коли росія почала вторгнення в Україну два роки тому, але оскільки Київ ослаблений через брак зброї у західних союзників - путін намагається знову.

Про це йдеться в матеріалі новинного каналу SkyNews.

Раптовий наземний штурм рф у Харківській області, а саме п'ятнична атака на Вовчанськ і захоплення кількох сіл на російсько-українському кордоні, може виявитися продуманим планом путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області. 

Редакторка відділу безпеки та оборони Дебора Хейнс в своєму аналітичному матеріалі розглянула чому на 3 році повномасштабної війни українці знову говорять про можливість втрати Харкова. 

"росія знову відкрила великий фронт у своїй війні з Україною, що призведе до розтягування і без того недоукомплектованих і неозброєних сил Києва, які очікують на західну зброю", - пише вона.

Вона вважаєа, що якщо Україна поступиться рф в боях за Харківську область, це відкриє окупантам можливість реалізувати "легший" наступ на Донеччині, тобто, армія рф отримає фронтову перевагу і це може створити загрозу для таких ключових міст області як Краматорськ. 

"Посилюючи атаки на харківському напрямку, росія може змусити українське командування перекинути ресурси зі сходу на північний схід, що послабить їхню лінію оборони на Донбасі, яка і так перебуває під величезним навантаженням", - пояснює редакторка.

Хейнс пише, що росія обрала якнайкращий час для нападу на Харківщину. 

"Час для нападу не міг бути гіршим для Києва", - додає вона.

Війська рф уважно, але все ж завойовують позиції у східній частині Донбасу - головному епіцентрі війни - і наближаються до міста Часів Яр, розташованого на вершині пагорба І враховуючи, що ситуація на фронті для України погіршилася ще й у зв'язку з затримкою західного озброєння, українські війська - вразливіші.

На думку журналістки, Європа та інші партнери України не змогли компенсувати Києву затримку американської допомоги. 

"І це попри загострення кризи, яка загрожує безпеці всієї Європи, а не лише України", пише Дебора Хейнс

путін чи не з першого дня повномасштабної війни поставив економіку рф на військові рейки, тоді як Захід не виконав це домашнє завдання, також на фронті досі спостерігається нерівність у чисельності армій, і вона не на користь України.

"Це знову ж таки дає окупаційним військам перевагу, якою вони користуються", - пояснює вона. 

Попри те, що путін офіційно не оголошував про свої наміри взяти Харків, місто залишається його чіткою ціллю, вважає Хейнс, яка нагадала, що друга "столиця" України була ключовою ціллю повномасштабного вторгнення правителя рф в лютому 2022 року.

 
харківщинанаступ рф

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