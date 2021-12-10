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Пол Маккартні заявив, що розпад The Beatles спричинив Джон Леннон, а не він -як думали майже пів століття

Досі майже 50 років вважалося, що саме Маккартні вирішив почати сольну кар’єру і піти з Beatles
Британський виконавець, сер Пол Маккартні заявив, що розпад The Beatles стався через рішення Джона Леннона піти з гурту.
Пол Маккартні заявив, що розпад The Beatles спричинив Джон Леннон, а не він -як думали майже пів століття The Beatles - номер за жовтень 1995 року, присвячений виходу бітлівської "Антології"

Про це Маккартні заявив в інтерв’ю BBC, повідомляє Громадське.

Про нібито причетність виконавця до розпаду The Beatles свідчив пресреліз до першого сольного альбому Маккартні. У ньому той казав, що був на перепочинку і не міг "передбачити той час, коли Леннон і Маккартні знову будуть писати пісні разом".

Але в інтерв’ю журналісту BBC Маккартні заявив, що розпад The Beatles спровокував саме Леннон. "Джон якось зайшов у кімнату і сказав: я йду із The Beatles. І додав: "Так захопливо, наче розлучення". І нам лишалося тільки дати цьому раду", - сказав Маккартні.

На питання, чи міг би зберегтися ліверпульський гурт, якби Леннон не пішов із нього, Маккартні відповів ствердно. "Річ у тім, що Джон хотів почати нове життя з Йоко [Оно] і хотів… просто поніжитися в ліжку в Амстердамі. З цим не посперечаєшся", - додав він.

Маккартні наголосив, що хотів продовжити існування The Beatles, і кілька місяців решті учасників гурту довелося прикидатися, наче все гаразд. Він подав до суду проти The Beatles, бо, за його словами, новий менеджер Алекс Кляйн хотів привласнити собі його музику.

"І вони [решта учасників The Beatles] значно пізніше подякували мені за це [позов]. Але не я спровокував розпад гурту", - сказав Маккартні в інтерв'ю BBC. Його повна версія має вийти 23 жовтня.

The Beatles - один із найвідоміших та найбільш комерційно успішних гуртів в історії, заснований у британському Ліверпулі у 1960 році. За свою десятирічну історію (1960-1970) The Beatles видали 13 студійних альбомів і рекордні 15 разів очолювали британські чарти.

Пол Маккартні та Ринґо Старр - останні живі учасники The Beatles: Джон Леннон помер у 1980 році під час нападу, а Джордж Гаррісон - у 2001-му від раку легень. Після розпаду гурту Маккартні й Старр співпрацювали декілька разів для запису пісень.

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12 10 2021 16:13
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