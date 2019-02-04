ПОЛІТИКА НОВИНИЧерез політ народного депутата Юрія Бойка та його соратника Віктора Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Політ Бойка і Медведчука до Москви: справу відкрили на прикордонну і авіаслужбу
"Наразі слідчі дії тривають"
Медведчук, Бойко
Провадження відкрили за можливе зловживання владою або службовим становищем при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України у напрямку Російської Федерації. Про це повідомляє "Українська правда".
Розслідування веде Територіальне управління ДБР у Києві.
"Досліджується питання щодо законності надання дозволів відповідному повітряному судну, і буде надано правову оцінку цим фактам. Наразі слідчі дії тривають", – кажуть у ДБР.
Нагадаємо, що 22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін хоче знати, чи обговорювали кандидат в президенти Юрій Бойко і кум президента РФ Віктор Медведчук у Москві питання звільнення українських політв'язнів і військовополонених.
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02 04 2019 17:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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