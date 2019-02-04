Політ Бойка і Медведчука до Москви: справу відкрили на прикордонну і авіаслужбу "Наразі слідчі дії тривають"

Через політ народного депутата Юрія Бойка та його соратника Віктора Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.

Медведчук, Бойко

Провадження відкрили за можливе зловживання владою або службовим становищем при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України у напрямку Російської Федерації. Про це повідомляє "Українська правда". Розслідування веде Територіальне управління ДБР у Києві. "Досліджується питання щодо законності надання дозволів відповідному повітряному судну, і буде надано правову оцінку цим фактам. Наразі слідчі дії тривають", – кажуть у ДБР. Нагадаємо, що 22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві. Міністр закордонних справ Павло Клімкін хоче знати, чи обговорювали кандидат в президенти Юрій Бойко і кум президента РФ Віктор Медведчук у Москві питання звільнення українських політв'язнів і військовополонених.

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