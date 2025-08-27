Politico: Орбан готовий пом'якшити опір вступу України до ЄС після тиску Трампа

Це може змінити динаміку переговорів у Брюсселі, які перебувають у глухому куті через спротив Будапешта.

Після телефонної розмови з експрезидентом США Дональдом Трампом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може пом’якшити свій опір щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, європейські чиновники розглядають можливість відкриття переговорного кластера для Молдови напередодні парламентських виборів у країні, що відбудуться у вересні. Водночас такий самий крок стосовно України поки що не планується.

Це викликає жорстке несприйняття Києва та його союзників, які застерігають, що подібне рішення "надішле хибний сигнал українцям у розпал мирних переговорів за посередництва США".

"У нинішньому контексті, який переживає Україна, є переваги як для її кандидатури, так і для кандидатури Молдови, але рішення у Брюсселі мають ухвалюватися одностайно, і ми повинні діяти в межах цих принципів", - сказав французький чиновник у коментарі виданню.

Видання також повідомляє, що, за словами двох європейських дипломатів, розмова з Трампом стала ключовим фактором зміни позиції Орбана.

"Президент США Дональд Трамп переконав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який раніше виступав проти вступу України до ЄС, хоча підтримував членство Молдови, зняти свої заперечення щодо Києва. Це змінило динаміку ситуації", - пише видання.

Очікується, що рішення з цього питання можуть бути ухвалені вже "в найближчі дні або тижні".

Дипломати також висловили обережну надію, що протягом наступних місяців тиск на Будапешт дозволить зрушити з місця переговори щодо європейської інтеграції України.

"Тепер у нього є можливість пом’якшити свою антиукраїнську позицію", - заявив один із дипломатів.

Politico також нагадує, що Орбан добре знайомий з тим, як змінювати свої позиції у складних переговорах.

"Він справжній майстер у цьому, особливо в контексті ЄС", - додає видання.