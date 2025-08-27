Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Politico: Орбан готовий пом'якшити опір вступу України до ЄС після тиску Трампа

27 серпня 2025, 14:36
Politico: Орбан готовий пом'якшити опір вступу України до ЄС після тиску Трампа
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Це може змінити динаміку переговорів у Брюсселі, які перебувають у глухому куті через спротив Будапешта.

Після телефонної розмови з експрезидентом США Дональдом Трампом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може пом’якшити свій опір щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, європейські чиновники розглядають можливість відкриття переговорного кластера для Молдови напередодні парламентських виборів у країні, що відбудуться у вересні. Водночас такий самий крок стосовно України поки що не планується.

Це викликає жорстке несприйняття Києва та його союзників, які застерігають, що подібне рішення "надішле хибний сигнал українцям у розпал мирних переговорів за посередництва США".

"У нинішньому контексті, який переживає Україна, є переваги як для її кандидатури, так і для кандидатури Молдови, але рішення у Брюсселі мають ухвалюватися одностайно, і ми повинні діяти в межах цих принципів", - сказав французький чиновник у коментарі виданню.

Видання також повідомляє, що, за словами двох європейських дипломатів, розмова з Трампом стала ключовим фактором зміни позиції Орбана. 

"Президент США Дональд Трамп переконав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який раніше виступав проти вступу України до ЄС, хоча підтримував членство Молдови, зняти свої заперечення щодо Києва. Це змінило динаміку ситуації", - пише видання. 

Очікується, що рішення з цього питання можуть бути ухвалені вже "в найближчі дні або тижні". 

Дипломати також висловили обережну надію, що протягом наступних місяців тиск на Будапешт дозволить зрушити з місця переговори щодо європейської інтеграції України.

"Тепер у нього є можливість пом’якшити свою антиукраїнську позицію", -  заявив один із дипломатів.

Politico також нагадує, що Орбан добре знайомий з тим, як змінювати свої позиції у складних переговорах.

"Він справжній майстер у цьому, особливо в контексті ЄС", - додає видання.

Крім того, Литва наполягає на початку переговорів з Україною щодо членства в ЄС без Угорщини.
СШАУгорщинаДональд ТрампВіктор Орбан

Останні матеріали

Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Політика
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 23:15
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Політика
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 16:41
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 13:50
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 08:08
FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється