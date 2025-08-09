Politico: США пропонували росії контроль над Донбасом в обмін на заморожування фронту

За даними видання, пропозиція надійшла від адміністрації президента Дональда Трампа.

США пропонували росії повний контроль над Донбасом в обмін на заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За даними видання, пропозиція надійшла від адміністрації президента Дональда Трампа. Передбачалося, що москва погодиться припинити бойові дії вздовж лінії зіткнення на півдні, де контролює менше територій, ніж на Донбасі.

Натомість кремлю дозволили б залишити під своїм контролем Донецьку і Луганську області. Представник Білого дому зазначив, що після повернення зі зустрічі з владіміром путіним спецпредставник США Стів Віткофф повідомив Трампу про готовність російського лідера обговорювати умови припинення війни.

Втім, BILD пише, що Віткофф неправильно зрозумів позицію путіна. російський президент, за даними джерел видання, як і раніше, прагне повного контролю не лише над Донбасом, а й над Запорізькою та Херсонською областями. Йшлося лише про часткове припинення вогню — відмову від атак на об’єкти енергетики та великі міста в тилу, а не про реальне заморожування конфлікту.

Пропозиція США, за інформацією BILD, передбачала заморозку війни на поточній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з росією. кремль її відхилив.

Джерела BILD також повідомляють, що під час переговорів Віткофф помилково витлумачив слова путіна про «мирний відхід» українських сил із Херсонської та Запорізької областей як пропозицію про відхід росіян. «Віткофф не знає, про що говорить», — сказав український урядовий чиновник. Такої ж думки дотримуються й представники німецького уряду.

Крім того, 7 липня відбулася телефонна конференція між американськими представниками — Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо, віце-президентом Джей Ді Венсом — та європейськими партнерами. Європейські учасники, за даними BILD, склали враження, що США ще не мають єдиної позиції. Вони також відзначили плутаність і перевантаженість Віткоффа, а також розбіжності між ним та Рубіо щодо ролі Європи в переговорах: держсекретар виступав за повноцінну участь європейців, тоді як Венс і Віткофф хотіли лише інформувати їх про подальші кроки Трампа.

Президент України Володимир Зеленський різко відкинув пропозицію Трампа щодо "територіального обміну", наголосивши, що питання територій визначені Конституцією України. За оцінкою The New York Times, така позиція може викликати невдоволення у президента США, який зробив укладення мирної угоди між Україною і росією однією з ключових цілей своєї зовнішньої політики.

Трамп планує зустрітися з путіним 15 серпня на Алясці, називаючи подію "значущою у двосторонніх відносинах між США та росією". Очікується, що тема війни в Україні буде однією з головних на порядку денному.