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ПОЛІТИКА

Politico: Трамп може стати вигідним для України, якщо не вважатиме Київ перешкодою для миру

15 листопада 2024, 08:41
Politico: Трамп може стати вигідним для України, якщо не вважатиме Київ перешкодою для миру
одавньої зустрічі в Нью-Йорку "він вселив деяку впевненість" в українського лідера, що він не кине Україну.

У Республіканській партії вважають, що обраний президент США Дональд Трамп може виявитися найкращим варіантом для України, якщо не бачитиме в Києві "перешкоду до миру".

Про це повідомляє Politico з посиланням на республіканців. 

За словами анонімного республіканського експерта із зовнішньої політики, знайомого з президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням, Київ розуміє, що Трамп може виявитися кращим варіантом, ніж його опонентка Камала Гарріс.

"У кращому разі Гарріс зберегла б підхід Джо Байдена — це була б її політика, і це було б рівносильно повільній смерті України", — заявив він.

Також, за його словами, у разі перемоги Гарріс не змогла б отримати жодної додаткової допомоги через Конгрес, одну або дві палати якого контролювали б республіканці. 

Республіканець заявив, що Трамп не має наміру просто так здаватися і хоче, щоб війна закінчилася. Він додав, що новий президент США не збирається позбавляти Україну зброї і постачання на даному етапі, тому що знає, що крах України означатиме, що російський диктатор владімір путін командуватиме за столом переговорів.

"У Трампа є деяка особиста зацікавленість у цьому. Він пишається тим, що є майстром укладання угод, і не хоче, щоб його бачили таким, який укладає жахливу угоду", — заявив він. 

Під час своїх телефонних дзвінків Зеленському та їхньої нещодавньої зустрічі в Нью-Йорку "він вселив деяку впевненість" в українського лідера, що він не кине Україну, додало джерело.

Однак небезпека полягає в тому, що Зеленський — також продавець, "найбільший" в історії, за словами Трампа, — не поступиться достатньо, і Трамп починає бачити проблему в Україні, зазначають журналісти.

"Українці мають переконатися, що Трамп не бачить у них перешкоди до миру, і вони не повинні першими говорити „ні“, навіть коли їм кидають якісь дурні ідеї. Києву потрібно, щоб росіяни продовжували говорити йому (Трампу — ред) „ні“, щоб українці виглядали розумною стороною. Тоді Трамп дійде висновку, що єдиний спосіб посадити росіян за стіл переговорів — допомогти українцям", — сказало джерело видання.

За словами іншого республіканця, знайомого з переговорами, поки що у Трампа немає докладного плану, і думки щодо України серед його радників різняться. Однак Україні кажуть, що їй доведеться піти на серйозні територіальні поступки, і що нагородою за це стануть 80% країни, яка залишається вільною і незалежною, сказав він.

Дональд Трампвійна в Україні

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