Politico: У Вашингтоні зростає роздратування через роль Єрмака у відносинах США та України

У матеріалі також згадується, що Єрмак у приватних розмовах нібито звинувачував деяких представників команди Трампа, зокрема спецпредставника Стіва Віткоффа, в симпатіях до росії.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак викликає дедалі більше роздратування серед представників американського політичного істеблішменту — як з команди чинного президента Джо Байдена, так і з оточення Дональда Трампа.

Про це пише видання Politico з посиланням на 14 джерел серед американських та українських посадовців, а також помічників конгресменів.

У статті під заголовком "Український посадовець, якого Вашингтон любить ненавидіти" йдеться, що з початку повномасштабної війни росії проти України Єрмак став ключовим переговірником від Києва у спілкуванні з США. Проте у Вашингтоні його сприймають як надмірно вимогливого, різкого та недостатньо обізнаного в нюансах американської політики.

Особливо напруженою була його нещодавня поїздка до США на початку червня, яку джерела назвали "погано організованою". За їхніми словами, Єрмак прибув без чіткого порядку денного і не зміг налагодити зустрічі з ключовими представниками адміністрації Трампа. Зокрема, держсекретар Марко Рубіо нібито скасував заплановану розмову, а глава штабу Трампа Сьюзі Вайлз спочатку змусила Єрмака чекати, а потім також скасувала зустріч. Запити до віцепрезидента Джей Ді Венса залишились без відповіді.

У матеріалі також згадується, що Єрмак у приватних розмовах нібито звинувачував деяких представників команди Трампа, зокрема спецпредставника Стіва Віткоффа, в симпатіях до росії — що лише поглибило напруження.

Учасники переговорів стверджують, що подібна поведінка може завдати шкоди українсько-американським відносинам у критичний момент, коли Україна потребує безперервної підтримки головного міжнародного партнера.

Нагадаємо, на початку червня українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко та Андрієм Єрмаком прибула до США для зустрічей з представниками нової адміністрації Дональда Трампа.