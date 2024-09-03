Енергетична залежність ставить Монголію, затиснуту між росією та Китаєм, у скрутне становище.

Прошу вибачення у всіх, у нас зв'язані руки.

Про це йдеться в матеріалі медіа організації Politico.

Це повідомлення надійшло від уряду Монголії після того, як у понеділок він не зміг виконати міжнародний ордер на арешт президента рф Володимира путіна, коли той прилетів до країни з офіційним візитом.

Сьогодні у заяві для видання речник монгольського уряду заявив, що країна опинилася в ситуації енергетичної залежності, що ускладнює можливість надіти наручники на путіна за ордером Міжнародного кримінального суду за військові злочини в Україні.

"Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії з наших найближчих сусідів, які раніше страждали від перебоїв з технічних причин. Ці поставки є критично важливими для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", - сказав речник.

Він додав, що Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах, що підтверджується нашими офіційними заявами.

Монголія - країна з населенням 3,3 мільйона чоловік, яка розташована в незручному географічному положенні, без виходу до моря між наддержавами - росією і Китаєм. Вона ходить по дипломатичному канату, щоб не відштовхнути жодного зі своїх сусідів, з якими вона має широкі історичні та економічні зв'язки. Повномасштабне вторгнення рф в Україну не змінило цей розрахунок для уряду в Улан-Баторі, столиці Монголії.

Однак Монголія є членом МКС, який у березні минулого року видав міжнародний ордер на арешт путіна за воєнні злочини, пов'язані з депортацією і переміщенням дітей з окупованих районів України до росії.

Будь-який член МКС зобов'язаний діяти на підставі ордерів суду, але Монголія цього не зробила.

Експерт з правових питань раніше заявив Politico, що Монголія, ймовірно, зіткнеться з судовим переслідуванням за свою бездіяльність.

Європейський Союз, Україна та міжнародні правозахисні організації, такі як Amnesty International, раніше закликали Монголію виконати свої зобов'язання.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав неспроможність Монголії заарештувати путіна "важким ударом по МКС і міжнародній системі кримінального правосуддя".

"Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми будемо працювати з партнерами, щоб це мало наслідки для Улан-Батора", - додав Тихий.

Під час візиту путін запросив президента Монголії Ухнаагійна Хюрелсуха на саміт країн БРІКС, що розвиваються, який відбудеться в рф в жовтні.