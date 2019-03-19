CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Донеччині затримали чоловіка, який з 2016 року надсилав поліцейським на їхні сторінки в соцмережах порноматеріали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліцейські затримали хулігана, який три роки змушував їх дивитися порно
Хуліган заявив, що порно надсилав правоохоронцям "з метою морального тиску"
Фото: Нацполіція
"Протягом кількох років співробітники поліції отримували на свої сторінки в соціальних мережах і мобільні телефони порнографічну продукцію ... Було встановлен более десятка потерпіліх", - скаржаться правоохоронці.
За їхніми словами, коли хулігана упіймали, він заявив, що порно надсилав правоохоронцям "з метою морального тиску" з 2016 року, бо "має негативне ставлення до всіх поліцейських".
Зловмисником виявився 36-річний мешканець Маріуполя. Слідчі готують йому підозру за статтею Кримінального кодексу "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів". Затриманому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.
Фото: Нацполіція
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