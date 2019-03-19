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Поліцейські затримали хулігана, який три роки змушував їх дивитися порно

Хуліган заявив, що порно надсилав правоохоронцям "з метою морального тиску"
На Донеччині затримали чоловіка, який з 2016 року надсилав поліцейським на їхні сторінки в соцмережах порноматеріали.
Поліцейські затримали хулігана, який три роки змушував їх дивитися порно Фото: Нацполіція

"Протягом кількох років співробітники поліції отримували на свої сторінки в соціальних мережах і мобільні телефони порнографічну продукцію ... Було встановлен более десятка потерпіліх", - скаржаться правоохоронці.

За їхніми словами, коли хулігана упіймали, він заявив, що порно надсилав правоохоронцям "з метою морального тиску" з 2016 року, бо "має негативне ставлення до всіх поліцейських".

Зловмисником виявився 36-річний мешканець Маріуполя. Слідчі готують йому підозру за статтею Кримінального кодексу "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів". Затриманому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.


Фото: Нацполіція

 

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19 03 2019 17:59
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