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Поліцейські за добу відкрили 18 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу

Зареєстрували 5400 повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом
Українські поліцейські розпочали за добу (18 жовтня) 18 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу.
Поліцейські за добу відкрили 18 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу Фото: AFP

Як повідомило "Інтерфакс-Україна" в неділю управління комунікації Національної поліції України, загалом із 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 5400 повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

До ЄРДР внесено відомості про 406 кримінальних правопорушень: 198 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 208 - із виборчим процесом.

Також складено 1 306 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом.

Нагадуємо, що раніше Одеська ТВК за рішенням ЦВК відмовила в реєстрації "двійникам" Зеленського, Філімонова і Саакашвілі

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18 10 2020 15:53
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