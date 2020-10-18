CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнські поліцейські розпочали за добу (18 жовтня) 18 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліцейські за добу відкрили 18 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу
Зареєстрували 5400 повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом
Фото: AFP
Як повідомило "Інтерфакс-Україна" в неділю управління комунікації Національної поліції України, загалом із 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 5400 повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.
До ЄРДР внесено відомості про 406 кримінальних правопорушень: 198 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 208 - із виборчим процесом.
Також складено 1 306 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом.
Нагадуємо, що раніше Одеська ТВК за рішенням ЦВК відмовила в реєстрації "двійникам" Зеленського, Філімонова і Саакашвілі
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 10 2020 15:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій
- ВІДЕО У Швеції стартує Нобелівський тиждень
- ВІДЕО В Україні за рік удвічі зросла кількість випадків домашнього насильства