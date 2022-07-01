Поліція 40 років колекціонує автомобільні буклети: як вони допомагають розкривати злочини

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

На відеозаписі офіцери могли мигцем побачити передню частину автомобіля і припустили, що злочин скоїв водій Toyota Aqua. Але решітка радіатора і протитуманні фари не відповідали заявленій моделі.

Фото: РБК-Україна

Тому офіцер звернулася до картотеки, що складається 17 тисяч автомобільних брошур. Колекція охоплює майже всі автомобілі, які можна зустріти на дорогах Японії. В результаті поліцейські визначили, що в пригоді брала участь Toyota Yaris.

Цікаво, що ще в 1970-і роки поліцейське управління в Айті почало збирати брошури, щоб використовувати їх в якості довідкових матеріалів при розслідуваннях. Зараз в ділянці зібрана гідна колекція автомобільних артефактів. Префектура Айті отримує кілька запитів на тиждень від інших поліцейських управлінь для допомоги ідентифікації транспортних засобів.